Ринат Фахретдинов разрывает UFC, у Абуса Магомедова новый шанс. Топ-6 боёв недели

Стартует очередная неделя, которая в мире смешанных единоборств и бокса выглядит затишьем. Но даже она готовит сразу несколько очень ярких событий, за которыми просто необходимо проследить. После недельной паузы возвращается UFC – пройдёт очередной турнир. А ещё в профессиональном боксе будет два интересных титульных поединка. Мы собрали самые топовые события предстоящей недели (с 30 октября по 5 ноября) и рассказали о них подробнее.

31 октября. Жорди Вайс – Хон Мигес

31 октября в городе Лаваль (Франция) состоится интереснейший боксёрский поединок. В ринге сойдутся Жорди Вайс (30-0-1, 3 КО) и Хон Мигес (17-0-1, 8 КО). Соперники сразятся за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе (до 66,7 кг). Соперники уже пытались заполучить в руки титул – бились друг с другом. Раздельным решением судей поединок завершился вничью. Но складывается ощущение, что теперь спортсмены будут биться до победного.

Жорди Вайс Фото: Из личного архива бойца

В ночь с 4 на 5 ноября. Илунга Макабу – Ноэль Гевор Микаэлян

В ночь с 4 на 5 ноября в Майами (США) состоится громкий боксёрский вечер. Особое внимание привлекает поединок, в котором сойдутся Илунга Макабу (29-3, 25 KO) и Ноэль Гевор Микаэлян (26-2, 11 KO). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Соперники представляют совершенно разные стили. Макабу – очень яркий нокаутёр, который совершенно точно попытается финишировать соперника, сняв все вопросы. А вот Гевор Микаэлян рассчитывает на длительный бой. Он любит изматывать оппонентов, ловить на ошибках.

Илунга Макабу Фото: Из личного архива бойца

В ночь с 4 на 5 ноября. Элизеу Залески – Ринат Фахретдинов

В ночь с 4 на 5 ноября состоится турнир UFC Fight Night 231, который пройдёт в Сан-Паулу (Бразилия). Особый интерес вызывает противостояние Элизеу Залески и Рината Фахретдинова. Россиянин имеет профессиональный рекорд 23-1 и продолжает покорять UFC. Гладиатор сначала продемонстрировал классную борьбу, а затем выдал яркий поединок с Кевином Ли. Теперь ему будет противостоять опасный бразилец с рекордом 24-7. И он станет хорошей проверкой на прочность для титульных притязаний Фахретдинова.

В ночь с 4 на 5 ноября. Родолфу Виейра – Армен Петросян

На том же турнире выступит и Армен Петросян (8-2). Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения после поражения от Кайо Борральо успел отправить в свою копилку две победы. Он последовательно разобрал Эй Джея Добсона и Кристиана Лероя Данкана. Обоих получилось одолеть единогласным судейским решением. Теперь в соперниках крепкий 34-летний Родолфу Виейра с рекордом 9-2. Он умеет красиво финишировать оппонентов сабмишенами.

Армен Петросян Фото: Из личного архива бойца

В ночь с 4 на 5 ноября. Кайо Борральо – Абусупьян Магомедов

Следующий интереснейший поединок этого турнира — Кайо Борральо – Абусупьян Магомедов. Соперники решительно настроены на победу. Бразилец имеет очень приличный рекорд 14-1 (один поединок остался без решения). В 12 из 13 последних боёв он забирал победу. Но теперь ему будет противостоять российско-немецкий боец с рекордом 25-1-5. В последнем поединке Магомедов уступил Шону Стрикленду, который стремительно отправился к титулу. Теперь по этому пути попытается пройти и Абусупьян.

В ночь с 4 на 5 ноября. Жаилтон Алмейда – Деррик Льюис

Закрывать программу турнира будет главный бой, в котором сойдутся Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Бразилец набрал мощнейшие обороты и попытается порадовать домашнюю публику. Он имеет профессиональный рекорд 19-2. А в лучшем промоушене на планете у Алмейды серия из пяти побед. Но теперь противостоять ему будет опытнейший 38-летний Деррик Льюис (27-11). Он наконец-то закрыл три поражения кряду, победив Маркоса Рожерио де Лиму уже на 33-й секунде. И вновь готов продемонстрировать свою мощь.