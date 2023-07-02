Абусупьян не прошёл проверку. Стрикленд забил Магомедова, несмотря на тычки в глаза

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном событии вечера в октагоне встретились уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, выступающий за Германию, и седьмой номер рейтинга среднего веса Шон Стрикленд.
Для Абусупьяна это был всего второй поединок в сильнейшей лиге мира. В своём дебюте в UFC он за 19 секунд нокаутировал Дастина Штольцфуса. Магомедов оформил четвёртый самый быстрый финиш в истории среднего веса, заработал дополнительный бонус за выступление вечера и впечатлил руководство лиги. Да так впечатлил, что уже во втором поединке в организации получил в соперники седьмого номера дивизиона.
Шон Стрикленд, в отличие от Магомедова, выступает в UFC уже больше девяти лет. Прошлым летом американец добрался до претендентского поединка с будущим чемпионом организации – Алексом Перейрой, но уступил. Всего на счету Шона перед поединком с Магомедовым было 18 боёв в UFC, 13 из которых он выиграл. Поэтому для Абусупьяна встреча со Стриклендом представлялась отличным шансом залететь в рейтинг среднего веса и громко заявить о себе.
Бой начался с неудачного эпизода: Магомедов совершил тычок в глаз сопернику. Но Стрикленд после длительной паузы всё же смог продолжить поединок. Магомедов активно атаковал в первом раунде, использовал лоу-кики и фронт-кики, разбивал Стрикленда с дистанции. Шон же присматривался к сопернику, не форсировал события и в основном защищался. За полторы минуты до конца раунда Магомедов прошёл в ноги и совершил тейкдаун, но Шон сумел быстро подняться в стойку.
А вот второй раунд начался с серии атак от американца. Шон сумел потрясти Магомедова, обрушил на Абусупьяна шквал ударов. Поймал кураж американец и на протяжении всего раунда полностью доминировал в октагоне, разбивая защиту Абусупьяна. Силы быстро покидали Магомедова, на последней минуте раунда Стрикленд всё же срубил Абусупьяна и бросился на добивание в партере. Шон нанёс около десяти ударов по лежащему Магомедову, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Шона Стрикленда техническим нокаутом. Разочаровывающий результат.
- 2 июля 2023
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:28
-
16:58
-
16:20
-
15:21
-
14:48
-
14:17
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
11:38
-
10:59