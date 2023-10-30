Идеальная месть от Джонса. Будущий россиянин закрыл глупое поражение шикарным нокаутом

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8 августа 1997 года Рой Джонс-младший готовился к выходу на бой-реванш с Монтеллом Гриффином. У поединка была своя предыстория. Пятью месяцами ранее боксёры уже встречались в ринге, и это завершилось серьёзным скандалом. В девятом раунде Рой потряс соперника, и тот присел на колено. Рефери должен был начать отсчёт, но этого не сделал, а Джонс заметил, что Гриффин поднимается и двумя тяжёлыми ударами отправил его на канвас. Всё в итоге завершилось дисквалификацией Роя и тем, что титул чемпиона WBC перешёл к Монтеллу.

Для Джонса это было первое поражение в профессиональной карьере, а критика, которая обрушилась на боксёра, стала для него дополнительной мотивацией в преддверии второй встречи с Гриффином. А Монтелл, к слову, подошёл к поединку, расставшись с тренером Эдди Фатчем, который готовил его к первому поединку с Роем.

Обозлённый Джонс с самого начала боя отправился в атаку и начал зажимать соперника в поисках быстрого финиша. Спустя несколько секунд увесистый левый хук отправил Гриффина к канатам, и рефери открыл счёт. Монтелл быстро восстановился, но Джонс почувствовал запах крови и начал наседать, выцеливая голову соперника. Было видно, что Рой вкладывался практически в каждый удар, однако до поры до времени Гриффин успевал уклоняться и периодически контратаковал. За 40 секунд до окончания боя Джонс в очередной раз выпустил эффектный пушечный удар с левой и отправил чемпиона на канвас во второй раз за раунд. Гриффин уже не смог подняться. Этот нокаут вошёл в историю.

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Бой Рой Джонс — Монтелл Гриффин Фото: Rick Stewart /Allsport

Джонс вернул титул чемпиона, а потом объяснил свою одержимость нокаутом в этом поединке: «Сегодня было необходимо, чтобы я таким жестоким образом доказал вам всем, что именно я лучший боксёр мира. Мне это удалось».

Рой после этой победы успел стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, а также завоевал пояс в тяжёлом дивизионе. Гриффин же в дальнейшем добирался до титульных поединков, однако ни разу не сумел в них победить.

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