Роналдиньо от мира бокса. Почему Рой Джонс был уникальным боксёром?

25 сентября 2004 года, 19 лет назад, состоялся бой за титул чемпиона мира по версии IBF между обладателем пояса Гленом Джонсоном и легендарным Роем Джонсом-младшим. Джонс тот бой проиграл и окончательно утратил статус главного боксёра современности, но при этом остался одним из величайших бойцов за всю историю. 22 победы в титульных поединках в четырёх весовых категориях – уникальные показатели, но величие Роя заключалось не только в достижениях.

Карьера Джонса начиналась с любительского бокса, и в нём он тоже вписал своё имя в историю, хотя главный поединок в любительской карьере он проиграл. В финале Олимпийских игр – 1988 в Сеуле американец уступил местному спортсмену Паку Сихуну весьма спорным судейским решением. Судьи просто подарили победу местному боксёру, который проиграл все три раунда. Дабы искупить свою вину, Международный олимпийский комитет вручил Джонсу приз Вэла Баркера как самому техничному боксёру Игр.

Приз Вэла Баркера вполне можно было бы назвать в честь Роя Джонса, который обладал великолепной техникой и действительно уникальным стилем. Много вы встречали топовых боксёров, которые намеренно выпячивают голову вперёд без всякой защиты? А боксёров, которые ведут поединки с опущенными руками, причём не моментами, а используют это как стиль?

Узнаваемая стойка с опущенной левой и заряженной правой, постоянная работа корпусом, феноменальный футворк – всё это сделало Джонса легендарным боксёром, выигравшим чемпионские пояса в четырёх весовых категориях.

Рой Джонс Фото: Ethan Miller/Getty Images

Рой Джонс делал акцент на скорости и молниеносной реакции. Постоянные наклоны Джонса вперёд заставляли противников на это реагировать и атаковать. Вот только попасть по Рою могли единицы: в большинстве своём Джонс успевал уклониться и тут же выбрасывал ответный хук: сколько нокдаунов и нокаутов оформил Рой именно из таких положений – просто не сосчитать.

Передняя рука Джонса – отдельный вид искусства. Рой всегда держал её внизу, но при этом она всегда была наготове и являлась одним из ключевых козырей в стиле Джонса. Он мог просто выбрасывать джебы, а мог и снизу наносить силовые удары, и на них соперникам было крайне тяжело реагировать, так как просто не видели траекторию. Джонс фехтовал передней рукой как шпагой, что приносило ему немалый успех.

Рой в атаках регулярно использовал различные финты. Джонс заигрывал с публикой и действовал экстравагантно, при этом все эти ложные удары, ужимки несли в себе цель отвлечь соперника или вывести его из себя, заставляя действовать необдуманно. Глен Келли не даст соврать: в чемпионском бою с Джонсом Келли повёлся на то, что Рой спрятал руки за спину у канатов, и хотел наказать легенду, но молниеносно был отправлен в нокаут правым хуком, который прилетел из-за спины.

Что касается защиты, то здесь снова нужно отметить футворк и работу корпусом Роя. Джонс буквально танцевал вокруг соперников, практически не застаиваясь, при этом грамотно работал корпусом и использовал уклоны. Попасть по такому боксёру было практически невозможно.

Ну и, конечно, чувство дистанции и тайминг у Джонса были на каком-то запредельном уровне. Казалось, что вот он, здесь, перед тобой с опущенной головой, но только стоило сопернику пойти в атаку и повестись на эту уловку, как Джонс либо уклонялся, либо нырял под руку и, конечно, сразу же контратаковал.

В историю бокса Рой Джонс-младший вошёл не только благодаря своим феноменальным результатам, когда он скакал по весовым категориям и коллекционировал чемпионские титулы. Роя можно назвать Роналдиньо от бокса: да, есть парни, у которых больше побед и трофеев, но изящный и смелый стиль Джонса влюблял в себя миллионы болельщиков. Как и у бразильского футболиста, конец карьеры Роя получился откровенно смазанным, но это и неважно. Всё самое крутое Джонс сделать успел.