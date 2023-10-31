Провальное испытание храбрости. Восходящую звезду бокса приземлили жуткими ударами

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

В начале 90-х годов в тяжёлой весовой категории начала блистать новая звезда в лице Томми Моррисона. Он быстро превратился в любимца публики, его бережно вели по пути к титулу, и всюду были осторожные сравнения с Майком Тайсоном, а ещё Моррисона называли Большой белой надеждой. Поводы для этого были, так как Томми шикарно разбирался с соперниками, зачастую укладывая их в нокауты. В ранге непобеждённого перспективного боксёра ему организовали поединок с другим бойцом, не знавшим поражений в профессиональной карьере — Рэем Мерсером. И этот бой окрестили испытанием храбростью.

Мерсер в любителях уже однажды побил Моррисона и завоевал право выступить на Олимпийских играх, где в итоге победил. Несмотря на то что Рэй не проигрывал и после перехода в профессионалы, его котировали не очень высоко. Часто он побеждал на тоненького, даже титул чемпиона мира WBO не убеждал. Там Мерсер уступал Франческо Дамиани, но сломал итальянцу нос, и тот не смог продолжить бой.

При таких вводных Моррисон был явным фаворитом. 22-летний боксёр был в отличной форме, и от него ждали убедительной победы. Томми начал бой активнее и устроил в ринге настоящую охоту за головой соперника, стремясь нокаутировать Мерсера как можно быстрее. Неоднократно он доносил очень тяжёлые удары, пробивая Рэя по всем этажам. Чемпион отлично держался под этим бешеным натиском первые три раунда, а Моррисон продолжал атаковать. Мерсер видел все выпады Томми, реагировал на них, а в третьем раунде встретил претендента мощным правым, от которого у того даже слегка подогнулись ноги.

Этот эпизод словно разделил бой на «до» и «после». Моррисон слишком много сил вложил в стартовые раунды и начал быстро выдыхаться. Атаки резко потеряли мощь, а Мерсер начал набирать обороты. В пятом раунде всё завершилось. Рэй провалил соперника, пошедшего в непродуманную атаку, а потом просто расстрелял его в углу серией мощнейших ударов. Моррисон начал заваливаться на канаты, взгляд помутнел, но рефери поздно среагировал, да и потом вмешался очень робко. К этому моменту Мерсер нанёс несколько совершенно лишних ударов по бесчувственному сопернику.

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Сокрушительное поражение Моррисона очень потрясло боксёрский мир, но многие сошлись во мнении, что Томми не хватило опыта. Спустя два года он сумел завоевать чемпионский титул, победив Джорджа Формана. Ну а Мерсер, защитив пояс, решил от него отказаться в пользу выгодного боя с Ларри Холмсом. Однако просчитался и потерпел поражение.

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