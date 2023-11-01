Потерял сознание и рухнул лицом в канвас. Реванш после спорного боя был близок к трагедии

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Серхио Мартинес провёл фантастическую карьеру, в которой было очень много славных моментов. Но одним из самых важных стал поединок с Полом Уильямсом, который состоялся 20 ноября 2010 года. Для соперников этот бой стал реваншем. Аргентинец был невероятно мотивирован и заряжен, поскольку хотел отдать должок за поражение. Но того, что случилось во втором поединке, не ждал никто.

Особенной мотивации добавляло то, что первый бой получился очень спорным. Мартинес и Уильямс сошлись 5 декабря 2009 года в Атлантик-Сити (США). На родине Пола и судейство было «домашним». На протяжении всех 12 раундов соперники ожесточённо рубились и разменивались целыми комбинациями мощнейших атак. Но при этом каждый из оппонентов неизменно оставался на ногах. Дело дошло до судейского вердикта, который вызвал ожесточённые споры. Уильямс забрал победу решением большинства. Но возмущение породило даже не это. Один из судей был на стороне Пола со счётом 119-110 (!), что совсем не соответствовало происходящему в ринге.

На второй поединок Мартинес вышел с запредельной мотивацией. Во-первых, он рассчитывал победить досрочно и снять все вопросы относительно первого боя. Во-вторых, на кону стоял титул чемпиона мира по версии The Ring и WBC, принадлежавший Серхио. И первая защита пояса получилась просто фантастической.

Первый раунд проходил в равной борьбе. Каждый из боксёров присматривался к сопернику, пытался нащупать уязвимые места. Быстрее к такой манере адаптировался Мартинес, который подобрался близко и начал попадать. Казалось, что фанатов ждёт затяжной и очень яркий поединок. Тем удивительнее, что завершилось всё очень быстро.

Всего через 70 секунд после начала второго раунда Уильямс опрометчиво бросился в атаку, полностью открывшись. Таким подарком моментально воспользовался Мартинес, который выкинул мощнейший левый хук в челюсть. Судья бросился к Полу, но никакого отсчёта не потребовалось. После удара аргентинца он потерял сознание и буквально воткнулся лицом в канвас. В итоговой победе Мартинеса не возникало никаких сомнений.

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Аргентинец устроил яркое празднование, по ходу которого на его голову даже водрузили корону. А вот за Уильямса стало действительно страшно. Он лежал на полу с открытыми глазами, но не мог пошевелиться. К боксёру бросился врач, а также представители команды, которые оказали необходимую помощь. Но даже после того, как Пол пришёл в себя, он далеко не сразу смог подняться на ноги. И нокаут, и падение лицом в канвас выглядели жутко.

Серхио Мартинес — Пол Уильямс Фото: Al Bello/Getty Images

Многие ждали трилогии, но её так и не случилось. В жизни Уильямса случилась большая трагедия. Он попал в аварию на своём мотоцикле, врезавшись в автомобиль на скорости около 115 км/ч и пролетев по воздуху перед падением около 18 метров. В итоге Пол сильно повредил позвоночник и лишился возможности ходить. Случилось это перед запланированным боем с Саулем Альваресом. А Мартинес успел провести ещё шесть профессиональных поединков. В пяти подряд он забирал победы. А 7 июня 2014 года аргентинец проиграл Мигелю Котто, утратил пояса и завершил профессиональную карьеру.

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