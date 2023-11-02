«Думаю, что она всё ещё жива». Боксёр съел осу во время супербоя — и победил

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл фантастический боксёрский вечер. Конечно, его главным событием стала битва Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Но и без неё турнир получился ярким, порадовал большим количеством досрочных побед. А теперь некоторые участники вечера делятся невероятными историями, в которые даже сложно сразу поверить.

Основной кард соревнований открывало противостояние тяжеловесов – Мартина Баколе и Карлоса Такама. Первый является спарринг-партнёром Александра Усика. И конголезец даже рассказывал, что во время тренировочного поединка нокаутировал чемпиона. Правда, команда Усика отказывается признавать это и грозится предоставить видеозаписи спаррингов. Но пока истины не знает никто.

Мартин выглядел предпочтительнее Карлоса на протяжении всего поединка. А в четвёртом раунде Баколе неожиданно взорвался и начал атаковать целыми комбинациями ударов. В итоге он забрал победу техническим нокаутом. Конголезец смог несколько раз настолько сильно потрясти соперника, что судья остановил поединок. Теперь профессиональный рекорд Баколе стал ещё внушительнее – 20-1.

Судья остановил поединок Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Но самое интересное началось уже после завершения поединка. В интервью для IFL TV спортсмен заявил, что по ходу боя столкнулся с неожиданной трудностью.

Мартин Баколе профессиональный боксёр из Конго «Не могу поверить. Я удивлён. До сих пор кашляю, и это просто беспокоило меня в ринге, и я был удивлён, что это у меня во рту. Меня рвало в раздевалке. Меня рвало в течение минуты. Я думаю, что оса всё ещё жива».



Баколе заявил, что сначала оса ужалила его за ухом, а затем запорхнула в открытый рот, после чего боксёр случайно проглотил насекомое. Позже было обнародовано видео из раздевалки победителя. Там действительно видно, что Мартин постоянно жалуется на плохое самочувствие, а также пытается откашляться. Во время интервью Баколе сказал, что по-прежнему чувствует дискомфортные ощущение в районе горла и планирует посетить больницу, поскольку беспокоится за своё здоровье.

С одной стороны, история выглядит слишком кинематографично. С другой – никаких оснований не верить Баколе нет. Поэтому остаётся лишь удивиться невероятной стойкости Мартина. Сначала он выдержал укус осы, а затем и проглотил её. Но не остановился и разбил соперника в пух и прах. Остаётся надеяться, что ситуация никак не скажется на его богатырском здоровье.