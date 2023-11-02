Лебединая песня чемпиона. Уитакер был на волоске от поражения, но вышиб соперника с ринга

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В 1996 году в боксёрском мире активно начали говорить о чемпионских амбициях Оскара де ла Хойи и его потенциальном поединке с доминирующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC и олимпийским чемпионом 1984 года Пернеллом Уитакером. У того уже было семь успешных защит, но перед боем с амбициозным проспектом Уитакера решили свести с непобеждённым кубинцем Диосбелисом Уртадо.

Пернелл к тому моменту уже обзавёлся громким именем и успел стать чемпионом в четырёх весовых категориях. А его единственное поражение датировалось 1988 годом. Уртадо к этому поединку одержал 20 побед, бóльшая часть из которых была добыта досрочно. Поединок за титул организовали 24 января 1997 года.

Бой начался с неожиданного нокдауна. Уртадо первой же атакой довёл правый хук до головы чемпиона и отправил того на канвас. Уитакер поднялся с улыбкой, но, судя по всему, уже тогда понял, что вечер будет долгим. Пернелл тут же начал агрессивно атаковать, стремясь отыграться. Уртадо, в свою очередь, грамотно работал на контратаках, причём не одиночными выпадами, а полноценно запускал целые серии. Такие обоюдные перестрелки неоднократно завершались запрещёнными ударами. В пятом раунде Уртадо лишился одного очка за удары по спине соперника, а уже в следующей трёхминутке случился ещё один нокдаун. Хорошая двойка от кубинского боксёра заставила Уитакера присесть на колено, и рефери тут же открыл счёт, чем вызвал недовольство чемпиона.

В девятом раунде уже Пернелл был оштрафован на одно очко за удар в затылок, а в предпоследнем отрезке боя случилась развязка. Уитакер, проигрывая на судейских записках, рванул вперёд, поджал оппонента к канатам и мощным левым боковым пробил его защиту. Потрясённый Уртадо закачался, а чемпион разрядился серией из 10 ударов левой, каждый из которых дошёл до цели. Кубинец просто провалился между канатами и повис на них. Стоит отметить, что рефери прозевал момент, когда стоило остановить поединок.

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Уртадо в итоге ещё несколько минут приводили в чувство, а чемпион праздновал восьмую защиту титула кряду.

К сожалению, эта победа стала для Уитакера своеобразной лебединой песней. В следующем поединке он проиграл Оскару де ла Хойе, а затем провалил допинг-тест и лишился победы над Андреем Пестряевым. Дальше были два поражения и завершение карьеры в 2001 году.

Уртадо, в свою очередь, после поражения от Уитакера, провёл несколько успешных поединков, проиграл Косте Цзю, а в начале 2002 года победил Рики Куилеса и завоевал титул чемпиона по версии IBA, а в следующем бою взял и пояс WBA, нокаутировав Рэндалла Бэйли.

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