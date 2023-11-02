Месть за Мохаммеда Али. Удар Тайсона заставил чемпиона упасть трижды

А сам Железный Майк установил рекорд, который не побит по сей день.

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В феврале 1986 года Тревор Бербик стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC, победив Пиклона Томаса. А 22 ноября того же года ему предстояло провести первую защиту титула в бою против восходящей звезды бокса Майка Тайсона.

Майк на тот момент накопил уже 27 побед в профессиональной карьере и 25 из них добыл нокаутом. 31-летний Бербик провёл побольше боёв, но и не мог уже назвать себя непобеждённым, у Тревора были 31 победа, четыре поражения и ничья. Тем не менее он держался перед поединком уверенно и заявлял, что нокаутирует Тайсона в седьмом раунде. Более того, чемпион хотел показать, что может на равных конкурировать с мощью Майка.

На этом фоне от Бербика были определённые ожидания, однако с первых же секунд бой пошёл под диктовку претендента. Тайсон атаковал очень резко и хлёстко, но при этом не выбрасывался на соперника, а использовал каждый момент для сближения и нанесения разящего удара. Было видно, что Тревору приходится тяжеловато, он пропускал тяжёлые панчи в голову, а сам практически не отвечал. К концу первого раунда ноги чемпиона задрожали, однако он устоял — его спас гонг. Причём, отправляясь в угол, Бербик показал сопернику язык, что было, мягко говоря, странно после раунда, в котором его, по сути, превратили в стоячую грушу.

Во втором раунде Тайсон снова отправился в атаку, и уже спустя несколько секунд Тревор оказался на канвасе. Он быстро вскочил, старался показать, что всё в порядке, но явно не восстановился и продолжил впитывать урон. А Майк выбрасывал комбинацию за комбинацией, активно обрабатывая голову оппонента и не забывая про корпус. 20-летний претендент бил коротко и жёстко, а Бербик просто переставал отвечать. За 40 секунд до конца второго раунда Тайсон промахнулся апперкотом, но довёл левый крюк до челюсти оппонента, и тот снова улёгся на настил. Канадец дважды попытался подняться, однако оба раза свалился обратно, а когда всё же сумел собраться, то рефери остановил бой.

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Одним ударом Тайсон заставил Бербика упасть трижды и стал самым молодым в истории чемпионом в супертяжёлом весе. Рекорд, который по сей день не побит, и пока на горизонте не видно никого, кто может на него покуситься.

За пять лет до этого поединка Бербик победил Мохаммеда Али, который в итоге завершил карьеру после боя с ним. Завоевав титул, Тайсон признался, что помнил об этом и вышел с мыслями отомстить за легендарного боксёра: «Я собирался убить Бербика, он очень сильно вкладывался в каждый удар в бою с Али. Это была месть за Мохаммеда, 100%, никаких сомнений».

Бербик в итоге так и не вернулся на чемпионский уровень после избиения от Майка, а новый обладатель титула построил местами противоречивую, но очень яркую карьеру.

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