Худший бой в карьере Фьюри. Улетел в нокдаун от Нганну и едва не проиграл

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок в супертяжёлом весе. Непобеждённый британец, действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри встречался с экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну.

Нганну давно грезил возможностью выступить в поединке по правилам профессионального бокса и неоднократно обращался за этим именно к Фьюри, призывая того выяснить, кто же самый опасный человек на планете. Однако долгое время контракт с UFC сковывал франко-камерунского бойца. В январе Фрэнсис стал свободным агентом, а позднее подписал контракт с PFL и договорился о поединке с Фьюри. Для Нганну это был дебют в боксе и он сразу получил не только статусного, но и крайне опасного соперника.

Фьюри свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и одержал победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой. С тех пор Цыганский король попытался сначала устроить бой с Александром Усиком, а потом и с Энтони Джошуа, но в итоге выбор пал на Нганну. Идея с боем против Усика тоже никуда не делась. За несколько недель до поединка с Фрэнсисом стало известно, что бой Фьюри с Усиком всё же состоится и пройдёт либо в декабре, либо в январе.

Несмотря на то, что Нганну не входит в рейтинги, результат боя будет учтён в рекорде обоих бойцов. Однако, разумеется, подавляющее большинство экспертов и болельщиков было абсолютно уверенно в разгромной победе Фьюри. Вопрос был лишь в том, в каком раунде это произойдёт.

Фьюри на первой секунде зашёл в атаку ударом правой, а потом перешёл к более спокойному ходу поединка. Нганну периодически вкладывался в тяжёлые удары, но уже по первым минутам было видно, насколько быстрее британец и на руках, и на ногах. Стоит отметить, что Фрэнсис старался работать дисциплинированно, не забывал поднимать руки, однако под конец первого раунда пропустил быструю двойку от чемпиона. Нганну смотрелся неплохо, работал неплохо и в клинчах, и на дистанции, но периодически заигрывался и пропускал. Фьюри же никуда не спешил и кружил вокруг соперника, изматывая его.

В третьем раунде уже в первую минуту Нганну отметился несколькими хорошими попаданиями. Тайсон удары спокойно принял и вообще никак не менял тактику. Работал с дистанции, обозначал удары и порой вязал в клинче. В итоге Цыганский король доигрался и отправился на канвас. Нокдаун, пусть и лёгкий, подстегнул обоих бойцов, но почти сразу зазвучал гонг и Фьюри даже похвалил соперника за локальный успех. Нганну зарядился уверенностью и словно нашёл удобный для себя ритм. Тайсон активно начал использовать клинчи и уже явно Цыганскому королю было не до пританцовываний и заигрываний с оппонентом. В пятом и шестом раундах Тайсон слегка засушил поединок и больше работал на движении с расчётом на то, что экс-чемпион UFC начнёт выдыхаться. В целом тактика работала, потому что Нганну начал потихоньку замедляться и валиться за собственными ударами, а Фьюри продолжал пружинить поблизости и не спешил.

Начало восьмого раунда осталось за Нганну, который донёс пару хороших ударов и несколько раз сумел разрядиться неплохими сериями. Тайсон отвечал, но куда менее акцентированно и опасно. Девятый раунд получился довольно пассивным, так как Фьюри атаковал редко, постреливая джебами, и перемещался по периметру ринга, а Нганну банально подустал. В заключительной трёхминутке картина практически не менялась. У Фрэнсиса не было сил на атаку, а Тайсон так и не раскачался, чтобы включиться по-настоящему.

Однозначно это был один из худших поединков в карьере Фьюри. Он не показал какого-то большого желания и сделал ставку на победу по очкам в духе «сделаю ровно столько, сколько мне хватит для победы». В итоге Тайсон и победил, но всего лишь раздельным решением (95-94, 96-93, 94-95). Нганну приятно удивил и навыками, и физической подготовкой. Даже несмотря на поражение, он точно может записать этот бой себе в актив. А Цыганскому королю нужно подумать о том, готов ли он к бою за звание абсолютного чемпиона мира.