Самое глупое решение в истории реслинга. Легенду принесли в жертву перекачанному Леснару

Wrestlemania — грандиозный праздник в мире реслинга, проводимый ежегодно с 1985 года. Своего рода «Супербоул», событие, которое ждёт каждый фанат и непосредственный участник этой индустрии. Поэтому на Wrestlemania всегда происходят эпохальные события, закрывается сезон.

Тем значимее для всей индустрии рекорд, который установил легендарный Гробовщик. Он побеждал в 21 матче на Wrestlemania подряд, а на юбилейной, 30-й в 2014 году неожиданно для всех проиграл вернувшемуся из UFC Броку Леснару. Разбираемся, почему в WWE приняли такое странное для всех решение.

Что за стрик?

Впервые Гробовщик победил на Wrestlemania в далёком 1991 году. Тогда им был повержен не менее легендарный Джимми Снука. До 2014 года Гробовщик из-за травм пропустил лишь два шоу в 1994 и 2000 годах, а на всех остальных Wrestlemania продлевал свою серию на космические для всей реслинг-индустрии цифры. За это время Гробовщик победил 18 оппонентов, в том числе один раз он оказался сильнее в гандикап-матче «два на одного», когда одолел команду Эй-Трейна и Биг Шоу. Последнюю победу в серии Гробовщик одержал в 2013 году, когда удержал СМ Панка.

Значимость стрика

Конечно, рекорд Гробовщика во многом был приукрашен. На своих последних шоу Мертвецу было сложно показывать хороший реслинг, поэтому его поединки нередко критиковались. Однако все болельщики и эксперты понимали, что у этого стрика есть только два пути. Либо Гробовщик завершит карьеру непобеждённым на Wrestlemania, либо его должен свергнуть молодой рестлер, которому этот успех поможет быстро продвинуться в карьере. Многие считали, что одолеть Гробовщика на шоу намного ценнее, чем выиграть главный титул.

Даже не пытайтесь представить, с какими эмоциями многие пережили события 6 апреля 2014 года.

Зачем отдали победу Леснару? Этого не понимает даже сам Гробовщик

Гробовщик проводит фирменное удержание на Леснаре. Неудачно Фото: wwe.com

Конфликт между Леснаром и Гробовщиком привёл к матчу на юбилейной Wrestlemania. Никто и не подозревал, что именно на этом шоу оборвётся легендарная серия, так как ни одной из сторон это не было нужно.

Гробовщик мог просто выиграть у очередного соперника и спокойно уйти на пенсию, а Леснар, вернувшийся в реслинг в 2012 году, и так считался суперзвездой. Эта победа, разумеется, помогла вывести его фигуру в реслинге на новый уровень, но отдача от этого точно не стоило того, чтобы «сливать» Зверю легендарный рекордный стрик.

Гробовщик (Марк Кэлвей) бывший рестлер, член Зала славы WWE «Не думаю, что Броку была нужна эта победа. Конечно, у меня не было проблем с этим, просто не думаю, что он был тем парнем, которому это было нужно. Думаю, Роман Рейнс или Брэй Уайатт… Эта победа возвысила бы их быстрее, вы понимаете. Думаю, для Романа эта победа сказалась бы лучше всех, но не забывайте и про Уайатта, его работу… Победа надо мной могла бы стать катапультой на новый уровень».

В итоге Леснар, который и без той победы должен был засиять, стал суперзвездой реслинга. А Гробовщик, который должен был спокойно завершать карьеру (в 2014 году ему было 49), продолжил временами появляться на шоу WWE и Wrestlemania, проиграв в одном из матчей на главном шоу года Роману Рейнсу.