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Александр Усик — Тайсон Фьюри, дата боя, когда и где состоится поединок, перенос боя

Бой Усик — Фьюри отменён или перенесён? Рассказываем о всех деталях спортивного долгостроя
Яхья Гасанов
Бой Усик — Фьюри отменён или перенесён?
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Фрэнсис Нганну спутал все карты боксёрам.

В конце сентября стало известно, что бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе быть. Тайсон Фьюри и Александр Усик подтвердили подписание контракта, но дата была открыта и обозначалась весьма расплывчато — либо конец этого года, либо начало следующего.

Вопросы вызывала не только неопределённость сроков, но и тот факт, что у Фьюри на конец октября был анонсирован бой с Фрэнсисом Нганну, который дебютировал в профессиональном боксе. Поединок прошёл далеко не так просто, как ожидалось, Тайсон получил немалый ущерб и сумел выиграть лишь раздельным решением судей. На этом фоне сразу же пошли слухи, что бой с Усиком придётся откладывать. Промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил, что в 2023 году этого поединка точно не будет: «Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря). Тайсон не будет готов выйти в ринг в декабре. Сегодня у него был очень-очень тяжёлый бой. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернётся к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя с Усиком. Так что в декабре этого не произойдёт».

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Сам Александр сначала заявил, что есть контракт на 23 декабря и нужно его выполнять, а позже предложил Фьюри оставить пояс и отдыхать, раз он не хочет драться сейчас. Примечательно, что в интервью после боя Цыганский король тоже не давал никакой конкретики: «Организаторы разберутся с датой, до тех пор у меня нет интереса. Не беспокойте меня с боксом. Я поеду домой, возьму перерыв и проведу время со своими детьми. Меня не было 12 недель. Я видел своего новорождённого ребёнка три раза, а ему уже шесть недель. Я сделал свою работу, получил деньги, и сейчас наступили счастливые дни. Я подерусь с Усиком следующим, мы оба подписали контракт. Когда бы ни состоялся бой, он состоится. Вот и всё».

На этом фоне пошли даже предположения, что Фьюри просто устал от бокса и, возможно, снова испытывает проблемы ментального характера, которые однажды уже приводили к объявлению о завершении карьеры. К примеру, Эдди Хирн придерживался именно такой точки зрения. Другая популярная точка зрения — Тайсон начал сдавать и в таком состоянии просто не хочет драться с Усиком, который вполне может справиться с ухудшенной версией Фьюри.

Позднее появились инсайды, что бой перенесён на февраль. При этом позиция команды Усика уже смягчилась, там поняли, что поединок точно не будет проведён в декабре. Менеджер Александр Красюк сказал, что Фьюри просто проиграет, поэтому не принимает бой сейчас: «Судя по всему, Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался, поскольку понимает, каким будет результат. Хотя какая разница, когда Фьюри проиграет? Это не имеет никакого значения».

Вмешался и Фрэнсис Нганну, который воодушевился на фоне близкого боя с Тайсоном и попросил Усика уступить ему дорогу и дать возможность провести реванш с британцем. Конечно, бывшего чемпиона UFC всерьёз никто не воспринял, а сам Александр вообще высказал мнение, что Фьюри устроил спектакль, чтобы его расслабить.

Наконец, позавчера, 5 ноября, менеджер Усика официально заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира перенесён: «Мы ожидали, что Фьюри подерётся с Усиком 23 декабря. Таким было наше соглашение, и его подписали обе стороны. Но мы давно в боксе и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить в ринг, он никогда этого не сделает. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесён на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промоматериалом для боя, а потом возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании».

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Это уже небольшая победа Фьюри, он и его команда продавили свои условия. В целом логичный поворот, потому что имя Фьюри котируется явно выше. Настораживает лишь то, что сам Тайсон отмалчивается, нет даже привычного трэш-тока, нет никаких высказываний о своём будущем сопернике.

Так или иначе, на данный момент у нас есть подтверждение, что если бой Фьюри — Усик и состоится, то только в январе или феврале. Зато мы точно знаем, что это будет в Саудовской Аравии. Сейчас не идёт речь об отмене поединка, что не может не радовать. Такой бой обязательно нужен мировому боксу, а в особенности тяжёлому весу. Часто говорят о застое именно в этом дивизионе, и, пожалуй, Фьюри с Усиком могут попытаться это исправить. Но только в 2024 году.

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