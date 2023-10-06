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Тайсон Фьюри – Александр Усик, что известно, когда и где бой, подробности контрактов, гонорары боксёров

$ 200 млн для Цыгана и два боя подряд? Что известно про поединок Фьюри – Усик
Сергей Сорокин
Что известно про бой Фьюри – Усик
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Стороны активно работают над тем, чтобы сделать противостояние Тайсона и Александра – великим.

После анонса поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика все фанаты бокса с нетерпением ждут появления подробностей. А стороны не спешат раскрывать все карты, постепенно делятся различными интересными аспектами противостояния. Пока лишь предварительно обозначена дата – бой состоится в декабре этого или в январе следующего года. Но совершенно точно поединок пройдёт в Саудовской Аравии. Именно по этой причине все были уверены, что соперники получили очень приличные гонорары.

Первые подробности предстоящего боя:
Фьюри и Усик договорились! Убедить двух чемпионов смогли только саудовские деньги
Фьюри и Усик договорились! Убедить двух чемпионов смогли только саудовские деньги

О финансовом аспекте противостояния рассказал Боб Арум. Он является сопромоутером Фьюри. Возможно, функционер немного лукавит, повествуя о потенциальном заработке своего клиента. Но если его слова близки к правде, ситуация выглядит действительно впечатляюще.

Боб Арум
Боб Арум
сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри

«Если вы скажете Фьюри, что он получит $ 100 млн, он очень разозлится, потому что заработает намного больше. Я не знаю цифр, но это намного больше, чем $ 100 млн. Могу сказать, что к концу июня Фьюри заработает больше $ 200 млн. За один бой? Это вам нужно спросить у принца Турки».

Следующий важный момент касается конкретной даты поединка. Судя по риторике Арума, основным вариантом на данный момент является 23 декабря. Но пока гарантировать этого промоутер не может. Многое будет зависеть от того, как именно Фьюри проведёт поединок с Фрэнсисом Нганну, сколько времени ему потребуется на восстановление. Но Боб уверен, что боксёры совершенно точно сойдутся в ринге уже до апреля 2024 года.

Тайсон и Фрэнсис активно готовятся к предстоящему бою:
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?
Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?

Соперники готовы зарубиться за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Стоит отметить, что победитель станет первым владельцем такого титула в эпоху четырёх поясов. И навсегда впишет своё имя в историю бокса. А ещё Александр может получить рекордный для себя гонорар. Пока в дело не вмешались представители Саудовской Аравии, велись разговоры о том, что Фьюри ставит Усика в максимально неудобное положение в плане финансов. Но теперь саудовцы решили осыпать деньгами каждого из боксёров.

Видимо, на одном прибыльном поединке дело не остановится. Контракт Фьюри и Усика предполагает опцию реванша, который может затребовать проигравший. Об этом сообщил у себя в социальных сетях известный журналист и инсайдер Майк Коппингер. Можно практически не сомневаться в том, что любой боксёр, который выйдет из этого поединка ни с чем, воспользуется возможностью поквитаться с соперником.

Британец решил рискнуть своим наследием:
Фьюри уже записал себе победу над Нганну. Но один удар — и Усик не дождётся Цыгана
Фьюри уже записал себе победу над Нганну. Но один удар — и Усик не дождётся Цыгана

Вокруг боя, помимо официальной информации, ходят и различные слухи. Но факт остаётся фактом, организация поединка ведётся в ускоренном режиме. Видимо, он станет одним из самых дорогих в истории. А если противостояние получит продолжение в виде реванша, Фьюри и Усик могут озолотить не только себя, но и будущие поколения.

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