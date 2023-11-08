Чуть не ушёл из MMA, а теперь бьётся за пояс с Павловичем. Удивительная история Аспиналла

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 295. В соглавном событии вечера в клетке встретятся топовые тяжеловесы — россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. А на кону будет стоять временный пояс чемпиона организации.

30-летний Том Аспиналл – уроженец Манчестера. Его отец в молодости занимался боевыми искусствами, а в уже зрелом возрасте, забросив работу айтишником, стал тренером по джиу-джитсу. Поэтому и Том оказался в зале уже в семь лет, часто проводя время с отцом на тренировках. Начиналось всё с бокса и борьбы, затем Аспиналл переключился на бразильское джиу-джитсу и достиг там немалых высот: побеждал на чемпионатах Великобритании и на данный момент имеет чёрный пояс. Но затем Том обратил внимание на смешанные единоборства и принял решение развивать спортивную карьеру именно в этом виде спорта.

Интересно, что в детстве Аспиналл был совсем некрупным, и, конечно, речь не шла ни о каком тяжёлом весе. Но после окончания школы в 16 лет Том вырос 20 см (до 196 см), и из-за столь резкого скачка в росте испытывал проблемы со спиной.

«Были дни, когда буквально не мог встать с постели. Раньше я часто посещал физиотерапевта, мы ходили на МРТ и всё такое. По сути, оказалось, что у меня просто были сильные боли из-за быстрого роста», — отметил Аспиналл.

Том решил проблемы со спиной, набрал мышечную массу и стал полноценным тяжеловесом. Британец выступал в любительских ММА и в те времена столкнулся с семейными проблемами, из-за которых едва не бросил спорт.

«Мой путь в ММА был невероятно сложным, — рассказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC. — У меня уже был один ребенок, а вскоре я узнал, что у нас родится двойня. Я не дрался на регулярной основе, поэтому люди вокруг спрашивали: «Что ты будешь делать? Как ты будешь кормить и обеспечивать семью?» Тем не менее я постоянно тренировался. Но была проблема — у меня не было боёв. Это самый сложный период в моей карьере. Я действительно получал удовольствие от любительской карьеры, мог бы провести там и 50 боёв, но проблема в том, что найти бой было непросто. Так я перешёл в профессиональные ММА».

Дебют в профессиональных смешанных единоборствах у британца получился скомканным. Аспиналл начинал карьеру в британских промоушенах и в первых шести боях потерпел два поражения. С поражениями у Тома вообще интересная ситуация: в поединке против Лукаша Паробиеца британец был дисквалифицирован за запрещенные удары локтями, а бой с Кёртисом Блэйдсом, когда Том получил серьёзную травму ноги уже на 15-й секунде боя, вы все помните. Да, в рекорде эти поединки отмечены как поражения, но, по сути, Аспиналл проиграл только один бой: в июне 2015 года уступил соотечественнику Стюарту Остину болевым приёмом.

Павлович — Аспиналл. Сравнение

С лета 2016 года у британца случился простой, который затянулся на два с половиной года. Но после этого Аспиналл одержал две победы на турнирах Cage Warriors и летом 2020 года попал в UFC. И не просто попал, а залетел ураганом. Два нокаута за два с половиной месяца – и о мощном британце стали говорить всерьёз. Уровень оппозиции у британца заметно вырос: в третьем поединке в лиге Аспиналл прошёл проверку в виде опытнейшего Андрей Орловского, задушив экс-чемпиона организации, а затем разобрался с Александром Волковым и Сергеем Спиваком. Если бы не травма в бою с Блэйдсом, то Аспиналл в случае победы мог получить титульный шанс уже давно, но долгое восстановление и годовой простой спутали британцу карты.

Тем не менее Аспиналл вернулся крайне уверенно, оформив очередной нокаут в бою с Марчином Тыбурой. Семь боёв в UFC, шесть побед и пять бонусов за выступление вечера – кому, если не Аспиналлу, давать титульный шанс?

Том Аспиналл

Скоростной тяжеловес с мощным ударом и борьбой высокого уровня – Аспиналла называют одним из самых универсальных тяжей последнего времени. Том ни разу не был пробит, чем в королевском дивизионе может похвастаться далеко не каждый. Но и с бойцами, имеющими такую мощь, как Павлович, Том ещё не дрался. Поэтому в ночь с субботы на воскресенье нас ждёт фантастический бой, который по спортивной составляющей точно не уступает вывеске Джонс – Миочич.