Шаблий — финалист Гран-при Bellator! Россиянин победил звезду и ждёт Нурмагомедова

В Чикаго (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном карде турнира зрители увидели второй полуфинал Гран-при организации в лёгком весе, в котором встретились россиянин Александр Шаблий и бразилец Патрики Питбуль Фрейре.

На этой неделе мир единоборств удивила новость что действующий чемпион Bellator Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест. У Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, однако он не подал заявку на разрешение. Сначала в СМИ появилась информация о том, что Усман будет дисквалифицирован на полгода, а результат его последнего боя против Брента Примуса в первом полуфинале Гран-При аннулируют, да и сам Усман подтвердил возможную дисквалификацию. Но буквально вчера Скотт Кокер в интервью MMA Fighting заявил, что решение по ситуации с российским бойцом будет принято после вскрытия пробы Б. Пока же Нурмагомедов остаётся чемпионом организации и финалистом Гран-при.

Его соперник определялся в поединке первого и второго номеров лёгкого веса Bellator – Патрики Фрейре и Александра Шаблия. 30-летний Шаблий по прозвищу Пересвет – опытный боец из Ростова-на-Дону, который дебютировал в ММА ещё в 2010 году. Начинал карьеру в местных лигах, и с рекордом 15-2 попал в ACB, где в первом же поединке зарубился с Эдуардом Вартаняном и проиграл раздельным решением судей. С тех пор Александр не знает поражений: победная серия россиянина составляет восемь поединков, четыре из них он провёл в Bellator.

В полуфинале Гран-При Шаблий встретился со старшим Патрики Фрейре – братом чемпиона организации в полулёгком весе Патрисио Фрейре. Бразилец – настоящий сторожил лиги, который выступает в Bellator едва ли не с момента основания. В июле 2016 года Фрейре дрался за вакантный пояс чемпиона лиги с действующим бойцом UFC Майклом Чендлером, но проиграл. Два года назад бразильцу подвернулся ещё один шанс стать чемпионом, и на этот раз он им воспользовался, выиграв вакантный пояс в бою с Питером Куилли. Правда, уже в следующем поединке Фрейре попал под каток Нурмагомедова и снова остался без пояса. Всего бразилец провёл в профессиональной карьере 36 поединков, одержав 25 побед.

Фрейре и Шаблий начали пятираундовый поединок спокойно, на стартовой минуте бойцы не нанесли практически ни одного удара. После размена на руках Шаблий совершил случайный тычок в глаз, рефери дал бразильцу время на восстановление, и Фрейре сумел продолжить бой. После этого Шаблий стал прибирать инициативу к себе, Александр больше работал первым номером, старался поддавливать Питбуля, а в одном из моментов нанёс бразильцу сечку. Фрейре осторожничал, но при этом пытался отвечать на атаки Александра, который в первом раунде был активнее. Особый акцент Патрики делал на лоу-киках и взрывных сериях на руках.

Второй раунд начался с прессинга от Шаблия. Александр действовал на дистанции, пытался раскачать соперника, работал на руках, подключая лоу-кики. Питбуль всё больше времени проводил в защите, и в концовке раунда Фрейре пришлось тяжело. Попытался Патрики пробить коленом в прыжке, но Шаблий попал встречным ударом, и бразилец оказался на полу. Фрейре быстро поднялся, Александр успел выбросить несколько ударов, но за Питбуля сыграл гонг.

В третьем раунде Шаблий продолжал перебивать Питбуля на руках. Фрейре придерживался интересной тактики отзеркаливания атак россиянина, буквально всё повторяя за Александром, но с гораздо меньшим эффектом. В середине раунда бразилец всё же зацепил Шаблия своим ударом и тут же попытался бросить добивать, но Александр не был потрясён и спокойной справился с всплеском активности от соперника.

Шаблий продолжал владеть инициативой и в четвёртом раунде, занимал центр октагона и работал с дистанции, но нужно отметить, что бразилец почувствовал уверенность во взрывной атаке, и стал чаще отвечать Шаблию. Но Александр с этими выпадами справлялся, а в атаке действовал гораздо эффективнее бразильца. Во второй половине раунда Шаблий раз за разом доносил жёсткие двойки на руках, пытался поймать Питбуля коленом, лицо бразильца к концу раунда было окровавлено, но при этом Фрейре продолжал поединок.

Не поменялась картина и в заключительном раунде. Шаблий по-прежнему был лучше в клетке, больше бил и попадал. Фрейре искал моменты для риска, стараясь вкладываться в размашистые удары в надежде на нокаут, но Александр контролировал происходящее и доводил дело до уверенной победы.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. 50-45 — все судьи отдали предпочтение Шаблию, который одержал уверенную победу и вышел в финал Гран-При Bellator, где должен встретиться с Усманом Нурмегомедовым. Если тот решит свои проблемы с допинг-контролем.