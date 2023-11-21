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PFL выкупила Bellator, подробности и разбор деталей сделки, будущее промоушена, контракты бойцов, перспективы

После ухода Фёдора всё развалилось? PFL купила Bellator — изучаем подробности
Яхья Гасанов
После ухода Фёдора всё развалилось?
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У промоушенов большие планы на объединение.

Слухи о приобретении Bellator владельцами PFL курсировали уже на протяжении достаточно долгого времени. Было множество противоречивых инсайдов о будущем Bellator, о том, что будет с бойцами, о нюансах потенциальной сделки и многое другое.

Теперь, наконец, сделка закрыта. Лига PFL завладела правами на Bellator, о чём уже сообщили официальным пресс-релизом. Сооснователь PFL Донн Дэвис очень воодушевлён: «Это полностью меняет ландшафт ММА. Два вторых номера индустрии объединяются, чтобы стать вторым лидером. В нашем совместном ростере 30% бойцов входят в топ-25 мирового рейтинга по версии Fight Matrix, как и в ростере UFC».

В Bellator пресс-служба отреагировала с чуть меньшим энтузиазмом: «Мы присоединились к семье PFL».

Итак, давайте разбираться в деталях, как теперь будут функционировать эти два промоушена. Финансовых деталей мы не знаем, но есть некоторые технические подробности.

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Во-первых, теперь официальное название последней лиги в карьере Фёдора Емельяненко — Bellator International Champions Series. По сути, промоушен просто немного видоизменится и станет одним из подразделений PFL, которых всего пять:

  1. Регулярный сезон PFL.
  2. PFL PPV Super Fight — тот самый элитный дивизион, где бойцы будут получать 50% от PPV-дохода. Именно там будут выступать Фрэнсис Нганну и Джейк Пол.
  3. PFL Challenger Series — отборочные турниры в лигу.
  4. PFL International Leagues — те самые ответвления PFL Europe, PFL Africa и так далее.
  5. Bellator.

Согласно пресс-релизу PFL, суммарно во всех этих подразделениях за год будет проводиться 30 турниров. У Bellator будет восемь турниров за год, в каждом из которых будет по два титульных поединка. Кроме того, все бойцы Bellator, у которых есть действующий контракт с организацией, без проблем смогут выступать в турнирах PFL, что было ожидаемым исходом. Разумеется, это работает и в обратном направлении.

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Ну и главное, на что делается упор руководством PFL — кросс-турниры в формате «чемпион PFL против чемпиона Bellator». Это генеральная идея объединения промоушенов. Не уточняется возможных сроков проведения такого турнира, но отмечается, что хотели бы сделать это в начале следующего года. Единственное исключение — легчайший и средний вес Bellator, потому что этих дивизионов в PFL просто не существует. Таким образом, Патрик Микс и Джонни Эблин мимо чемпионских турниров, но оба опять-таки могут выступать в других подразделениях PFL.

Руководителям Bellator, включая Скотта Кокера, было предложено сохранить своим посты, и, вероятнее всего, так и будет. В целом же общее руководство будет осуществляться Донном Дэвисом и Питом Мюрреем, руководителями PFL. Также пока нет информации о том, могут ли бойцы расторгнуть контракты с организацией и перейти в условный UFC. К примеру, у Вадима Немкова, одной из главных звёзд Bellator, соглашение действует ещё год.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

В целом действия PFL предельно логичные. Разумеется, у Bellator есть текущие обязательства перед бойцами. Заставить всех массово переходить в PFL они не могут, а в случае аннулирования контракта, это грозит выплатой неустоек. История смешанных единоборств уже знает истории поглощения одного крупного промоушена другим.

Материнская компания UFC Zuffa в 2011 году выкупила Strikeforce, которым, к слову, руководил нынешний президент Bellator Скотт Кокер. Он сохранил свой пост, а организация существовала ещё почти два года, проведя последний турнир с 2013 году. Тогда истекли контракты бойцов со Strikeforce, и они либо подписались в UFC, либо ушли свободными агентами в другие лиги. Вполне вероятно, что через некоторое время и Bellator ждёт та же судьба.

В PFL воодушевлены этим шагом, уже называют объединённый ростер бойцов лучшим в мире. Собственно, бойцы Bellator и были главной причиной этой сделки. Очевидно, у PFL большие планы на следующий год, и выкуп другого промоушена должен помочь их реализовать.

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