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PFL PPV Super Fight, новый дивизион, развитие и перспективы лиги, Джейк Пол, Фрэнсис Нганну, Кайла Харрисон

PFL Super Fight — революция в мире ММА? Подписали Джейка Пола и обгоняют UFC
Яхья Гасанов
PFL Super Fight — революция в мире ММА?
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По уровню зарплат PFL точно превзошла главный промоушен мира. Фрэнсис Нганну не даст соврать.

В январе 2023 года американский блогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в профессиональном боксе, подписал контракт с лигой Professional Fighters League. Это, разумеется, был не обычный контракт с бойцом, а эксклюзивное соглашение, которое предусматривает участие Джейка в новом дивизионе Super Fight.

Пол — не просто участник, а ещё и совладелец и рекрутёр. Дивизион должны окончательно запустить в 2024 году, и руководство PFL задумывает это как революцию в мире смешанных единоборств, так как бойцы в Super Fight получат не только громкие бои, а ещё и большие деньги. Остаётся привлечь звёзд, и эта работа постепенно ведётся.

«Я собираюсь добиться того, чтобы PFL стала золотым стандартом в единоборствах в том, что касается отношений с бойцами и возможностями для них. Наша цель проста — сделать PFL лучшим ММА-промоушеном мира и лучшим местом для бойцов», — объяснял Пол решение подписать контракт с организацией.

Большое сравнение заработков бойцов PFL и других промоушенов:
«За бой там я заработаю больше, чем за всю карьеру». Бойцам PFL настолько хорошо платят?
«За бой там я заработаю больше, чем за всю карьеру». Бойцам PFL настолько хорошо платят?

Что будет представлять из себя дивизион Super Fight? Турниры в его рамках будут продаваться по системе pay-per-view (PPV). Главное, что подчёркивается всеми причастными — новое распределение доходов. Бойцы и сама организация получат равные доли от выручки — по 50%. Кроме того, у спортсменов будет возможность подписывать личные спонсорские контракты. Главный амбассадор этого движения, разумеется, Джейк Пол, который очень часто высказывается в защиту бойцов и призывает поднять им гонорары. Ожидается, что именно он будет принимать активное участие в подборе участников этого дивизиона. Помогать Джейку будет его партнёр по бизнесу и бывший финансовый директор UFC Накиса Бидарян. У Бидаряна есть немалый опыт работы в крупных спортивных организациях, так что он будет заниматься стратегическими вопросами проведения турниров в рамках Super Fight. Важно и то, что незвёздные бойцы, которые есть в ростере PFL, тоже могут быть приглашены для участия в турнирах нового дивизиона. Ради этого не придётся отказываться от участия, например, в регулярном сезоне.

Помимо звёзд промоушена, будут привлекаться и деятели из поп-культуры и сферы развлечений. То есть вполне можно увидеть условного KSI, который, будучи блогером, как и Пол, часто выступает в боксёрских поединках. Таким образом, PFL хочет охватить и набирающую обороты нишу поп-боёв, а за счёт новых зрителей повысить и узнаваемость самого промоушена.

У Нганну было несколько предложений, но он перешёл в PFL:
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!

Приглашая Пола и Бидаряна, председатель лиги Донн Дэвис и не скрывал, что они хотят противостоять UFC: «Вы больше не заключённые UFC. Теперь можно выбирать между ними и PFL, но нас отличает то, что в PFL мы создаём настоящее экономическое партнёрство для бойцов».

Известно, что при огромных доходах UFC тратит на гонорары бойцов примерно 20% от общей прибыли. Это с учётом спонсорских отчислений и PPV. Именно на этом намерены сыграть в PFL. Первые ласточки уже есть. Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подписал контракт именно под участие в Super Fight, не так давно в лигу перешёл Дерек Брансон, входивший в топ-10 рейтинга среднего веса UFC. Вокруг Нганну тоже многое будет строиться, его дебюта в лиге ждут в 2024 году. Тогда же и Джейк Пол должен впервые выступить в профессиональных ММА.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Не так давно PFL также объявила о заключении контракта с инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Его главной целью будет как раз помощь развитию дивизиона Super Fight. Генеральный директор PFL Питер Мюррей уже отмечал, что лига уже сейчас является второй в мире, а с новым партнёром сделает большой шаг вперёд.

Помимо Пола, Нганну и Брансона, в число участников PPV-турниров войдут звёздная Кайла Харрисон, чемпионки мира по боксу Кларесса Шилдс и Аманда Серрано. И это только начало. В следующем году PFL планирует бросить серьёзный вызов UFC

Финал сезона PFL World Championship в прямом эфире смотрите в Okko. Турнир состоится в ночь с 24 на 25 ноября по московскому времени. Не пропустите!

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