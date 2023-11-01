Что будет, если PFL выкупит Bellator? Тотальный разбор грандиозной сделки

Один из самых известных комментаторов России Ян Баранчук рассуждает, как изменится расстановка сил в мире крупных MMA-промоушенов, если PFL действительно приобретёт Bellator. Есть ли предпосылки для этого? Какие есть сильные стороны у каждой из организаций? Какие захватывающие бои смогут увидеть поклонники смешанных единоборств? Удастся ли новому промоушену составить конкуренцию UFC? Большой, но не исчерпывающий тему ответ ниже.

Уже несколько месяцев из разных источников поступает информация, что PFL поглотит Bellator и создаст огромный ММА-промоушен, который будет конкурировать с UFC. Кто только не высказывался на эту тему, – и бойцы, и журналисты, и Дана Уайт. Молчание хранят только руководители PFL и Bellator – Рей Сефо и Скотт Кокер. Помимо многочисленных инсайдов и слухов, существуют другие признаки близкой сделки. Такие, как подводящий итоги 13-летней истории Bellator пресс-релиз перед недавним 300-м турниром организации, огромные карды на 15-19 боёв (да, возможно, притянуто за уши) и неофициальный мораторий на подписание новых бойцов в Bellator.

Допустим, что сделка всё-таки состоится, и, например, последним турниром промоушена станет Bellator 303 3 апреля 2024 года, спустя ровно 14 лет после Bellator 1. В главном бою в финале Гран-при лёгкого веса Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий закатят бой года, после чего в клетку выйдет Скотт Кокер, со слезами на глазах поблагодарит всех, попрощается и до поры до времени заляжет на дно…

Появится ли в результате что-то сопоставимое с UFC? В большинстве весовых категорий (но не во всех) PFL получит гораздо более сильный состав, чем тот, который они имеют сейчас. Для наглядности сравним топов.

Весовая категория PFL Bellator Что имеем Тяжёлая (93-120 кг) Денис Гольцов, Ренан Феррейра, Бруно Капелоцца (да, он дисквалифицирован, но дальше совсем всё грустно) Райан Бейдер, Линтон Васселл, Валентин Молдавский Уровень сопоставим, можно устроить несколько огненных поединков, Бейдер – Гольцов смотрится особенно заманчиво. Полутяжёлая (до 93 кг) Джош Сильвейра, Импа Касанганаи, Мартин Хамлет + дисквалифицированные топы Тиаго Сантос, Роб Уилкинсон Вадим Немков, Кори Андерсон, Фил Дэвис, Йоэль Ромеро Явное превосходство Bellator, полутяжёлый вес традиционно проблемен в PFL, кроме того половину ростера в этом сезоне дисквалифицировали. Немков, Андерсон и Дэвис должны легко побеждать соперников из PFL. Средняя (до 84 кг) Джонни Эблин, Фабиан Эдвардс, Гегард Мусаси, Анатолий Токов Здесь всё просто, в PFL нет среднего веса (в 2018 он был, но потом его упразднили). Полусредняя (до 77 кг) Магомед Магомедкеримов, Садибу Си, Карлос Леаль, Магомед Умалатов Ярослав Амосов, Логан Сторли, Джейсон Джексон, Андрей Корешков Одна из самых интересных историй в случае слияния. В обоих промоушенах эта категория традиционно сильная, я бы посмотрел бои Амосов – Магомедкеримов и Корешков – Садибу Си. Сторли – Умалатов тоже интересен. Лёгкая (до 70 кг) Клэй Коллард, Оливье Обин-Мерсье, Шейн Бургос Усман Нурмагомедов, Патрики Фрейре, Александр Шаблий, Эй Джей Макки Здесь разгром в пользу Bellator, с Патрики топы PFL могли бы посоперничать, остальным проиграют в одну калитку. В Bellator есть ещё много хороших легковесов, которые в случае слияния, вероятно, почти полностью заместят ребят из PFL. Полулёгкая (до 66 кг) Хесус Пинедо, Габриель Брага, Бубба Дженкинс, Крис Уэйд Патрисио Фрейре, Адам Борич, Аарон Пико, Хасан Магомедшарипов Может получиться весело и непредсказуемо. Брага и Пинедо – открытия этого сезона, а Дженкинс с Уэйдом ещё побьются. Но ростер Bellator в этом весе выглядит посолиднее. Легчайшая (до 61 кг) Серхио Петтис, Патчи Микс, Пауфеон Стотс В PFL нет легчайшего веса, что печально, ведь именно из WSOF вышел Марлон Мораес. Женская наилегчайшая (до 57 кг) Дакота Дитчева Лиз Кармуш В PFL этот вес только готовят к выводу в свет, и есть одна звезда – Дитчева. В Bellator так и не смогли раскачать категорию. Лично я поболел бы за Дакоту. Женская полулёгкая(до 66 кг) Ларисса Пачеко, Марина Мохнаткина, Кайла Харрисон (если сможет и захочет согнать вес ради боя с Сайборг) Крис Сайборг Может быть 1 супербой – Сайборг – Харрисон и 2 хороших – Сайборг – Пачеко и Сайборг – Мохнаткина, но в целом потенциал категории исчерпывается этими схватками.

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Получается, что в тяжёлом, полусреднем и, возможно, полулёгком весе потенциальное слияние даст мощный стимул к развитию, а в остальных категориях за некоторыми исключениями «беллаторовцы» заместят бойцов PFL. На пару лет интриг хватит, и это время PFL будет необходимо максимально эффективно использовать для привлечения аудитории. Плюс не забываем про Нганну, Джейка Пола, Клариссу Шилдс, планы по развитию промоушена в Африке, претендентскую, европейскую серию и многие другие направления развития PFL. При слиянии количество бойцов в промоушене увеличится примерно в два раза (если подпишут хотя бы топ-10 из каждого веса Bellator), количество турниров вырастет если не в 2, то в 1,5 раза. Очень интересно, сохранит ли PFL свою «фирменную» систему деления на регулярный сезон и плей-офф или вернётся к стандартной схеме. Или будет проводить гран-при…

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО

Удастся или нет обновлённому промоушену приблизиться к UFC по медийности, сказать сложно. Сейчас кажется, что скорее нет, чем да, но время покажет. В любом случае расстановка сил поменяется, в США появится однозначный MMA-промоушен №2, и новый порядок, вероятно, определит развитие ММА в Северной Америке, да и в мире на многие годы вперёд.