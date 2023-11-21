Наша лучшая девушка-боец? Мохнаткина доминировала в самбо, а теперь творит чудеса в PFL

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в Professional Fighters League (PFL). В одном из главных поединков турнира в полулёгком женском весе выступит россиянка Марина Мохнаткина, которой предстоит поединок против победительницы прошлогоднего сезона бразильянки Лариссы Пачеко. На кону будет стоять не только титул, но и главный приз – $ 1 млн.

Марина Мохнаткина – пожалуй, самая известная российская девушка-боец, если не вспоминать Валентину Шевченко, которая представляет сразу несколько стран. В раннем детстве вместе с семьёй Марина переехала в деревню Клесята в Пермском крае, где её родители держали большое хозяйство. Мохнаткина помогала родителям, причём помощь зачастую заключалась и в физическом труде, что в дальнейшем помогло Марине без труда освоиться в единоборствах.

Кстати, карьеру в спорте Марина пыталась начать в лёгкой атлетике, но затем увлеклась самбо, где результаты пошли в гору практически сразу. Мохнаткина выигрывала первенства России, попадала в юношескую сборную, ну а затем началось доминирование и на взрослом уровне, причём не только в стране. Марина – десятикратная чемпионка России, при этом семь раз она выигрывала чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

Параллельно с выступлениями по самбо Мохнаткина решила попробовать себя в смешанных единоборствах и подписала контракт с Fight Night Global, где одержала четыре досрочные победы подряд, и все – болевыми приёмами, что, собственно, неудивительно, учитывая её огромный опыт в самбо. Но стать чемпионкой организации Марина не смогла, уступив раздельным решением судей грузинской спортсменке Лиане Джоджуа, которая в дальнейшем продолжила карьеру в UFC.

Мохнаткина же выбрала другой путь и перешла в Bellator, правда, ненадолго: Марина провела там два поединка, один из которых выиграла, и перебралась в PFL, где начался новый и, пожалуй, один из самых удачных этапов её карьеры. В первом для себя сезоне в новой лиге Марина дебютировала с победы над Клаудией Заморой, но баллов за один поединок россиянке не хватило, чтобы пробиться в плей-офф.

Марина Мохнаткина Фото: из личного архива Марины Мохнаткиной

Не смогла Марина выйти в полуфинал и второго для себя сезона. На пути у Мохнаткиной стала двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон, которой Марина проиграла единогласным решением судей. Победы над мексиканкой Эбби Монтес не хватило, чтобы попасть в четвёрку сильнейших и продолжить борьбу за главный приз.

В декабре прошлого года Мохнаткина успела выступить в России: Марина провела бой на RCC 13 в Екатеринбурге, победив бразильянку Татьяну Агиар, после чего мощно залетела в третий для себя сезон PFL. Гран-при-2023 складывается для россиянки как нельзя лучше. Во время регулярного сезона Марина техническим нокаутом одолела японку Йоко Хигаши, а затем решением судей одержала победу над бразильянкой Эвелин Мартинс. Бразильянка, кстати, не сделала вес, но это ей не помогло в бою с набравшей ход россиянкой. А первый полуфинал Мохнаткиной в PFL и вовсе длился меньше двух минут. Марина на опыте поймала американку Эмбер Лейброк на армбар и вышла в финал Гран-при-2023.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Мохнаткина идёт на серии из пяти побед подряд и в последний раз проигрывала полтора года назад. Марина значительно улучшила свою стойку, ну а в партере Марине может противостоять разве что Кайла Харрисон: над всеми остальными в этих аспектах семикратная чемпионка мира по самбо будет иметь преимущество. Марина может стать первой девушкой-россиянкой, которой покорится Гран-при PFL, и это будет действительно исторический момент.

Но для этого нужно сделать последний шаг, который будет самым сложным. Соперницей по финалу для Марины станет действующая победительница турнира бразильянка Ларисса Пачеко. Именно бразильянка прервала гегемонию Кайлы Харрисон в PFL, одолев двукратную олимпийскую чемпионку в финале прошлогоднего Гран-при и взяв тем самым реванш за поражение в 2019 году. У бразильянки серьёзный рекорд 22-4, 11 побед Пачеко одержала нокаутами, две из них – по ходу нынешнего сезона. Ларисса подходит к поединку с россиянкой на серии из девяти побед подряд и в статусе фаворита. Но Мохнаткину это не смущает: семикратная чемпионка мира уверена в себе и готова сделать всё, чтобы одержать историческую победу и вместе с титулом победительницы Гран-при забрать $ 1 млн.

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