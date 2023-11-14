Развязка сезона PFL всё ближе. Россияне привезут домой три пояса и станут миллионерами?

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится грандиозный финальный турнир сезона в PFL. Организаторы постарались и собрали действительно фантастический кард, который представляет особый интерес для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что сразу три наших соотечественника пробились в финал Гран-при. Теперь они сразятся в титульных поединках, на кону в которых будет стоять не только пояс, но и $ 1 млн. А ещё на турнире выступит легендарная Кайла Харрисон, каждое появление которой в клетке вызывает огромный ажиотаж.

Первым из россиян в клетку выйдет Магомед Магомедкеримов. 33-летний россиянин имеет профессиональный рекорд 33-6. Он выдал серию из пяти побед – последовательно на пути вставали Дилано Тейлор, Глейсон Тибау, Бен Эгли, Давид Завада и Соломон Ренфро. Пожалуй, теперь самый опасный из всех возможных соперников – швед Садибу Си (16-6-2). Он идёт на серии из семи побед. А последнее поражение ему нанёс… Магомедкеримов – единогласным решением судей в Гран-при PFL 2021 года.

Затем своим шансом попытается воспользоваться Марина Мохнаткина (11-3). Она продолжает доказывать, что способна стать суперзвездой лиги. Россиянка выдала серию из пяти побед, трижды досрочно финишировала соперниц. А единственное поражение в PFL случилось в битве с легендарной Кайлой. Да и там Харрисон смогла склонить чашу весов на свою сторону только судейским решением, пусть и единогласным. А теперь на пути окажется опаснейшая Ларисса Пачеко (21-4), победная серия которой составляет уже девять поединков. В списке поверженных значится и Кайла, которую получилось разбить в финале прошлого Гран-при.

Закрывать российскую программу финала сезона будет Денис Гольцов. 33-летний россиянин с рекордом 32-7 очень не любит доводить свои поединки до судейского решения. Лишь восемь из 39 проведённых боёв всё-таки прошли полную дистанцию. Россиянин идёт на серии из пяти побед подряд, четыре из которых получились досрочными. А в финале Гран-при на пути россиянина встанет Ренан Феррейра (11-3). Прошлый сезон бразилец провалил, но в нынешнем набрал приличные обороты. Два его последних поединка завершались нокаутами – были разбиты Матеус Шефель и Морис Грин. Оба раза Феррейра финишировал соперников уже в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Будет на что посмотреть и в остальном карде. Легендарная Кайла проверит на прочность Аспен Лэдд. Если 28-летняя американца сможет выдержать такое испытание, то уже в следующем сезоне сможет замахнуться на титул. А ещё ярким обещает получиться противостояние, в котором зарубятся Рэй Купер-третий и Дерек Брансон. Но основное внимание всё-таки будет приковано к титульным сражениям россиян. Гольцов, Мохнаткина и Магомедкеримов могут не только привезти домой пояса, но и стать настоящими миллионерами.