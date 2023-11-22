«Я наносил смертельные удары». В «Судный день» молодой Тайсон был неудержим

22 ноября 1986 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Обладатель пояса, 31-летний канадец ямайского происхождения Тревор Бербик разделил ринг с 20-летним Майком Тайсоном. Этот бой вошёл в историю бокса как «Судный день».

Железный Майк подошёл к своему первому титульному поединку с сумасшедшим рекордом. За 20 месяцев спортивной карьеры он провёл на профессиональном ринге 27 боёв, победил во всех, причём в 25 – досрочно. Более того, 15 поединков Тайсона закончились для его соперников печально уже в первом раунде, и на момент боя с Бербиком Майк был одним из самых перспективных, обсуждаемых и устрашающих боксёров.

Тревор же проводил свою первую защиту пояса, который он завоевал в бою с непобеждённым на тот момент Пиклоном Томасом. До поединка с Железным Майком у Бербика уже были в карьере громкие бои. Пятью годами ранее Тревор провёл поединок с легендарным Ларри Холмсом, но потерпел поражение в титульном бою, став при этом первым боксёром, кто добрался в поединке с Холмсом до судейского решения с момента завоевания Ларри чемпионского пояса. Ну и, конечно, одним из главных достижений в карьере Бербика была победа над Мохаммедом Али, хотя, конечно, к организации того поединка есть масса вопросов: Али было 39 лет, и он был, мягко говоря, далёк от идеальной формы.

С рекордом 31-4-1 Тревор принял бой с Тайсоном. Перед поединком Бербик старался не только не попасть под психологическое давление от Железного Майка, но и сам пытался вывести из себя молодого оппонента. Так, к примеру, Бербик на правах чемпиона выбирал цвет шорт и сделал выбор в пользу чёрного цвета, прекрасно зная, что Тайсон всегда выступает именно в чёрных шортах. Претендент должен был выбрать другой цвет, но Майку были абсолютно безразличны запреты атлетической комиссии и денежные штрафы: на бой с Бербиком он тоже вышел в чёрных шортах, так что уловка Тревора не сработала. Тайсон же в прессе говорил о том, что собирается отомстить Бербику за Али и уничтожить чемпиона.

«Это была месть за Мохаммеда Али, говорю вам на 100%. В этом не может быть сомнений. Я собирался убить его. Он бил Али жёстко, вкладывая в удары всё, что у него было. Он пытался убить Мохаммеда. Я сказал себе, что не могу дождаться встречи с Бербиком», — сказал Тайсон после боя.

Сам бой продлился полтора раунда. Бербик совершил большую ошибку, когда решил играть по правилам Тайсона. Майк с первых минут в своём стиле полетел на оппонента, выбрасывая мощные боковые и обрушивая на Тревора всю свою мощь. Бербик зачем-то пытался рубиться с молодым и агрессивным Тайсоном, хотя всем было очевидно, что это утопия. «Я пытался доказать себе, что могу выдержать его лучший удар. Но бьёт он сильно», — сказал Бербик после боя.

Выдерживать летящие от Тайсона бомбы чемпион смог чуть больше раунда, хотя уже в концовке первой трёхминутки напропускал столько, что едва стоял на ногах. На первых же секундах второго раунда Тайсон выбросил мощную размашистую серию боковых, после чего Бербик в первый раз оказался на полу. Потрясённый Тревор поднялся на ноги, но процесс был уже запущен – Тайсон почувствовал кровь. Какое-то время чемпиону удавалось спасаться в клинче, но Майк своего добился. Тайсон нанёс мощнейший левый боковой после комбинации, и Тревор с небольшой задержкой рухнул на пол. Вестибулярный аппарат чемпиона дал сбой: Бербик трижды пытался подняться на ноги, но трижды падал на пол, будто только что спустился с американских горок. В итоге рефери остановил поединок и попытки Тревора продолжить бой, зафиксировав досрочную победу Тайсона.

«Я приехал сюда очень уверенным и убеждённым, что не уйду с этого ринга живым без пояса чемпиона мира. Я наносил смертельные и точные удары. Я буду драться с кем угодно. Я лучший боец ​​в мире. Ни один боксёр не сможет меня победить», — сказал Тайсон после боя.

Тайсон установил сразу два мировых рекорда: стал самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе, а также стал первым боксёром, чей удар заставил соперника трижды подниматься на ноги. К слову, рекорд Майка держится и по сей день: он по-прежнему является самым молодым боксёром, которому удавалось завоевать пояс в супертяжёлом весе. И в ближайшее время это достижение вряд ли кто-то сумеет превзойти.