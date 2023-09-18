Нокаут Бербика, избиение Фрейзера или «откушенное ухо»? Выбираем лучший бой Майка Тайсона

Майк Тайсон – один из самых легендарных боксёров за всю историю существования этого вида спорта. Самый молодой абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, уникальный нокаутёр, ударов и харизмы которого боялись абсолютно все соперники. За карьеру Тайсон провёл 58 поединков и добыл 50 побед, из которых 44 – нокаутом. Предлагаем вашему вниманию десять самых ярких и запоминающихся боёв Железного Майка по версии «Чемпионата», а вы можете проголосовать за лучший поединок Тайсона.

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