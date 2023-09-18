Нокаут Бербика, избиение Фрейзера или «откушенное ухо»? Выбираем лучший бой Майка Тайсона

Майк Тайсон – один из самых легендарных боксёров за всю историю существования этого вида спорта. Самый молодой абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, уникальный нокаутёр, ударов и харизмы которого боялись абсолютно все соперники. За карьеру Тайсон провёл 58 поединков и добыл 50 побед, из которых 44 – нокаутом. Предлагаем вашему вниманию десять самых ярких и запоминающихся боёв Железного Майка по версии «Чемпионата», а вы можете проголосовать за лучший поединок Тайсона.
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Бой с Тревором Бербиком (22 ноября 1986 года)
Первый поединок Майка Тайсона за титул чемпиона мира состоялся в ноябре 1986 года. Железный Майк против Тревора Бербика, который владел титулом WBC. В этом поединке Тайсон не только завоевал свой первый титул, нокаутировав Бербика во втором раунде, но и установил два мировых рекорда: стал самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе и вписал своё имя в историю как боксёр, после удара которого соперник трижды пытался встать и снова падал. Этот нокаут навсегда вошёл в историю мирового бокса.
Бой с Марвисом Фрейзером (26 июля 1986 года)
Непобеждённый, но ещё не титулованный Майк Тайсон в июле 1986 года встретился с сыном легендарного Джо Фрейзера – бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фрейзер-младший подошёл к поединку с Железным Майком с одним поражением и считался одним из самых опасных соперников для Тайсона. Но, несмотря на громкую афишу, интриги не получилось: уже на первых секундах Фрейзер «схватил» два мощнейших апперкота Майка и оказался в глубоком нокауте. Марвиса ещё долго приводили в чувство, а Майк одержал самую быструю победу в карьере.
Бой с Майклом Спинксом (27 июня 1988 года)
В этом поединке Тайсон оформил один из самых эффектных нокаутов в карьере. Поединок Тайсона и Спинкса был самым ожидаемым событием года, ведь в ринге сошлись два непобеждённых чемпиона мира в супертяжёлом весе – нынешний и бывший. Вот только никакой интриги вновь не получилось. Тайсон уже на первых секундах отправил Спинкса в нокдаун, Майкл поднялся и продолжил бой, но последовавший апперкот от Майка вновь отправил Спинкса на землю. На этот раз Майкл подняться не смог и повис на канатах, а Тайсон одержал очередную яркую победу в карьере.
Реванш против Фрэнка Бруно (16 марта 1996 года)
Первый титульный бой Тайсона после возвращения из тюрьмы. В соперниках у него оказался обладатель пояса WBC Фрэнк Бруно. Боксёры уже встречались между собой, и в первый раз Тайсон финишировал соперника в пятом раунде. Реванш для Бруно не закончился ничем хорошим: Майк, как и в первом бою, зажал соперника у канатов и мощнейшей серией ударов отправил Бруно в стоячий нокаут, только теперь в третьем раунде, вновь став чемпионом мира.
Бой против Брюса Селдона (7 сентября 1996 года)
Руководство WBC не санкционировало объединительный бой Тайсона и Селдона, поэтому Майка лишили титула, и он дрался с Селдоном только за его титул WBA. Для Брюса всё в этом поединке закончилось максимально быстро: в середине первого раунда Селдон оказался в нокдауне, сумел подняться и продолжить бой, но левый хук Майка вновь отправил Брюса на землю. Рефери остановил поединок и присудил победу Тайсону, который завоевал очередной пояс.
Бой с Тони Такером (1 августа 1987 года)
Поединок Тайсона против Такера был главной афишей того года: два непобеждённых чемпиона мира объединили свои пояса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Интересно, что бой двух таких мощных боксёров прошёл без нокдаунов. Такер сумел потрясти Тайсона в начале поединка, но не сумел добить, Майк же был близок к тому, чтобы отправить Тони в нокдаун в концовке боя. В итоге Тайсон уверенно забрал победу по очкам и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Реванш против Эвандера Холифилда (28 июня 1997 года)
Пожалуй, самый известный поединок Майка Тайсона. Даже если вы ничего не знаете о боксе, то слышали, что Тайсон «кому-то откусил ухо». Этот кто-то – Эвандер Холифилд. Тайсон жаждал реванша, активно проводил начало второго боя и хотел нокаутировать соперника. Холифилд, как и в первом поединке, применял клинч и бил Тайсона головой. В третьем раунде Тайсон взбесился из-за грязной манеры ведения боя Холифилда и укусил соперника сначала за одно ухо, а спустя некоторое время – за другое. Эвандер не вышел на четвёртый раунд, а Тайсон был дисквалифицирован и лишён боксёрской лицензии. Бой получил статус «событие года» по версии журнала «Ринг».
Бой с Генри Тиллменом (16 июня 1990 года)
После неожиданного поражения от Джеймса Дугласа и потери всех поясов Тайсон вернулся в ринг через четыре месяца и встретился с Генри Тиллменом, которому проигрывал в любителях. Майку было важно вернуться громко, и он это сделал. В концовке первого раунда Тиллмен буквально убегал от Железного Майка и поплатился за это: мощнейший удар справа от Тайсона выключил Генри свет и отправил его в тяжелейший нокаут. Вот такое возвращение получилось у экс абсолютного чемпиона мира.
Бой против Леннокса Льюиса (8 июня 2002 года)
Последняя попытка Тайсона вернуть себе чемпионские пояса. Поединок Тайсона и Льюиса – самый кассовый бой на тот момент, который собрал более $ 100 млн. Майк здорово провёл первую половину боя, действовал активно и агрессивно, Льюис же в стиле Холифилда старался «вязать» Тайсона клинчем и грязными приёмами. После пяти раундов Железный Майк заметно устал и замедлился, а Леннокс, наоборот, прибавил. В восьмом раунде Тайсон дважды оказался в нокдауне и не сумел продолжить бой, а Льюис сохранил у себя чемпионские пояса.
Бой против Эвандера Холифилда (9 ноября 1996 года)
Поединок Тайсона и Холифилда пытались организовать ещё до тюремной истории Тайсона, однако состоялся он только в конце 1996 года. Майк был фаворитом, но поединок получился непростым. В первой половине боя Тайсон выглядел чуть лучше, однако во второй Холифилд перехватил инициативу. Эвандер несколько раз ударил Тайсона головой, из-за чего у Майка появились серьёзные рассечения, но рефери никак на это не отреагировал. В 11-м раунде Холифилд всё же финишировал Тайсона и одержал победу, а поединок был признан «Боем года».
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