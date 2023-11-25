Мага-миллион выиграл ещё 1 млн! Россиянин разбил громадного шведа

В ночь на 25 ноября в Вашингтоне (США) на арене «The Anthem» прошёл финал сезона регулярного чемпионата в Professional Fighters League (PFL). В рамках турнира прошли решающие поединки в шести весовых категориях. В полусреднем весе пояс оспаривали россиянин Магомед Магомедкеримов и швед Садибу Си.

Для Магомедкеримова это была вторая возможность стать чемпионом и получить приз в $ 1 млн. В 2018 году, только подписавшись в промоушен PFL, стал чемпионом, задушив Рэя Купера-третьего. Позже Магомед по прозвищу «Мага-миллион» добирался до финала в 2021 году, но там уже Купер взял реванш, нокаутировав российского бойца. Это Магомедкеримова не остановило, он после этого выдал пять побед подряд и теперь вновь оказался в финале турнира.

С Садибу Си Магомед уже встречался на пути к финалу в 2021 году и тогда выиграл единогласным решением судей без особых проблем. Однако Си с тех пор не проигрывал в PFL. Шведский боец стал чемпионом организации в прошлом сезоне, а теперь был намерен повторить успех. В текущем сезоне Садибу одержал три победы, две из которых досрочно, а общая победная серия достигла уже семи поединков. К тому же, у Си была дополнительная мотивация в виде возможности взять реванш у своего обидчика.

Бойцы отлично знали возможности друг друга и начали аккуратно. Си пытался задействовать свои козыри в виде длинных рычагов и кикбоксёрской базы, но Магомед к этому был готов и быстро сократил дистанцию, зайдя в клинч. В таком положении соперники простояли больше полутора минут, но в итоге Магомедкеримов провёл тейкдаун, а спустя несколько секунд ещё один. Садибу был готов к такому и оба раза избежал контроля. А в стойке бойцы не рисковали, хотя к концу раунда россиянин донёс несколько хороших попаданий.

Во втором раунде картина совершенно не менялась, Магомедкеримов был готов к кикам, контратаковал их и связывал оппонента. Несмотря на габариты Садибу, россиянин превосходил его в физической силе и пользовался этим. А швед не мог полноценно использовать свои лучшие качества. А в третьем раунде Магомед довёл дело до конца. Си пытался отбрасывать соперника киками, но россиянин прорвался на ближнюю дистанцию, пробил сопернику в печень, и тот начал пятиться. Магомедкеримов понял, что у шведа проблемы и бросился его добивать. Садибу пытался спастись в борьбе, но в итоге отдал шею на гильотину и позволил себя задушить.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Магомедкеримов уверенно забрал титульный поединок, не оставив экс-обладателю пояса ни шанса. Садибу Си так и не подобрал ключей к россиянину, а Мага-миллион во второй раз в карьере стал победителем сезона PFL и забирает чек на $ 1 млн.