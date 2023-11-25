Как же не везёт российским тяжеловесам! Гольцов рухнул вслед за Павловичем

В Вашингтоне (США) состоялся финал сезона в Professional Fighters League (PFL). В соглавном событии турнира российский тяжеловес Денис Гольцов (32-7) по прозвищу Русский богатырь встретился с бразильцем Ренаном Феррейрой (11-3) по прозвищу Проблема. На кону стоял не только титул победителя Гран-при, но и $ 1 млн.

Денис Гольцов – 33-летний российский тяжеловес, который выступает в PFL с 2019 года. Как и многие отечественные бойцы смешанных единоборств, Денис начинал спортивную карьеру в боевом самбо, при этом продолжает свои выступления в этом виде единоборств и по сей день. Денис – неоднократный чемпион России, двукратный чемпион Европы и мира. В ММА Гольцов дебютировал в 2010 году, подписав контракт с М-1. Старт карьеры получился у Дениса не самым впечатляющим, в первых шести боях он трижды победил и потерпел три поражения, в том числе от Александра Волкова, который сейчас является топовым тяжеловесом UFC. Тем не менее Денис продолжил выступления, вышел на неплохую победную серию, выступал в таких лигах, как АСВ и RCC, а в 2019 году присоединился к PFL. Россиянин несколько раз добирался до полуфинала Гран-при организации, но останавливался в шаге от заветного поединка. Зато в текущем сезоне Гольцов показывает отличные результаты: россиянин одержал три досрочные победы над Сезаром Феррейрой, Йорганом де Кастро и Джорданом Хейдерманом и вышел в свой первый финал сезона в PFL. К слову, для победы над де Кастро Денису хватило 18 секунд, что является рекордной по скорости победой в тяжёлом весе организации.

В соперниках у Дениса по решающему поединку оказался бразилец Ренан Феррейра. Несмотря на то что Феррейра на год старше россиянина, опыта профессиональных выступлений у Ренана гораздо меньше. В PFL бразилец, как и Денис, оказался в 2019 году и также максимум доходил до полуфинала лиги. В этом сезоне Ренан и вовсе мог остаться без плей-офф, проиграв в первом поединке сезона Ризвану Куниеву, но россиянин попал в допинговый скандал, был дисквалифицирован, а Феррейра продолжил выступление. Победив Матеуса Шеффила и Мориса Грина, бразилец вышел в финал сезона.

На старте поединка бойцы разменивались в стойке, оба донесли несколько мощных ударов до цели, бразилец даже успел разбить россиянину нос. Денис ответил на это успешной попыткой тейкдауна и закрепился в партере. Гольцов долго контролировал соперника на земле, периодически выбрасывал удары и угрожал бразильцу болевыми приёмами. В концовке раунда россиянину удалось выйти в полный маунт, но от добивания Феррейру спас гонг.

Второй раунд вновь начался с размена в стойке. Бразилец оказался точнее в размене, после мощного пропущенного удара Гольцов «поплыл». Феррейра почувствовал кровь и бросился добивать: Денис рухнул на пол, Ренан выбросил ещё несколько мощных ударов в партере, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу бразильца техническим нокаутом.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Увы, в последнее время российским тяжеловесам крайне не везёт. Совсем недавно Сергей Павлович проводил бой за временный титул чемпиона UFC, был фаворитом в бою с Томом Аспиналлом, но проиграл нокаутом в первом раунде. Гольцов также выходил на бой явным фаворитом, уверенно забрал первый раунд и, казалось, контролирует ситуацию в октагоне. Но один пропущенный удар поставил крест на мечтах о титуле и $ 1 млн.