Экс-звезда любительского ММА снова на коне. Россиянин задушил соперника в стиле Хабиба

25 ноября в Джакарте (Индонезия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам Brave CF 76. Главным событием вечера стал поединок российского бойца, бывшего чемпиона организации Камиля Магомедова с австралийцем Джошем Того. Бой проходил в лёгкой весовой категории.

Камиль Магомедов своих главных успехов в ММА достиг на любительском уровне, завоевав титул чемпиона Европы, а также неоднократно выигрывал медали на местных соревнованиях. В профессионалах Камиль начал выступать ещё в 2012 году и успел сменить несколько региональных лиг, прежде чем попасть в Fight Nights. В 2021 году Магомедов подписал контракт с Brave CF и начал неудачно — поражение от будущего бойца UFC Сэма Паттерсона. Всего у россиянина четыре поединка в лиге и три поражения. Интересно, что он успел выиграть пояс, утратить его, а к бою с Того подошёл на двух поражениях. Угрожающее положение, которое Камилю определённо очень хотелось исправить.

Джош Того, в свою очередь, лишь дебютировал в Brave CF. В последних 11 поединках австралиец одержал восемь побед и потерпел лишь одно поражение. Зато сразу два боя были признаны несостоявшимися. До попадания в Brave CF Того выступал в UAE Warriors, Eternal MMA, Urban Fight Night и Hex Fight Series.

Первая минута поединка получилась бодрой. Камиль пользовался своей базой из тхэквондо и выцеливал голову сопернику киками, несколько раз хорошо попав. Того держал удар и не форсировал события, только выжидал. Магомедов же работал первым номером и однажды попал шикарным ударом ногой с разворота, но, опять-таки, соперник выдержал и это.

Второй отрезок российский боец вновь начал лучше и потряс австралийца, но и сам не удержался на ногах, поскользнувшись на канвасе. Тем не менее Магомедов не отпустил Того, сначала перевёл его эффектным броском через грудь, а потом забрал спину. Спустя несколько секунд Камилю удалось закрепиться в позиции и провести руку к шее Джоша. В итоге Того был вынужден сдаться уже в середине второго раунда.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Камиль Магомедов сделал то, что ему было крайне необходимо — эффектно вернулся на победную тропу. Теперь россиянин начинает очередной поход за поясом Brave CF, ну а Джош Того крайне неудачно дебютировал в новой для себя лиге. Такая оппозиция австралийцу пока не под силу.