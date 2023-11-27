UFC Fight Nights 233: Царукяну нужен реванш с Махачевым, но на пути – опасный Дариуш. LIVE

В ночь со 2 на 3 декабря состоится турнир UFC Fight Nights 233, в рамках которого фанатов смешанных единоборств ждёт большое количество ярких противостояний. В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). Изначально Король должен был провести поединок против новозеландца Дэна Хукера, но тот получил повреждение. А в главном событии вечера встретятся Бенеил Дариуш (22-5-1) и Арман Царукян (20-3). Победитель сделает очень серьёзный шаг к титульному поединку. Обладателем пояса в их весовой категории является россиянин Ислам Махачев.
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⚔️ Царукян объяснил, в чём его главное преимущество перед Дариушем
Армянский боец UFC Арман Царукян рассказал, что видит своим преимуществом перед Бенеилом Дариушем, бой с которым станет главным событием турнира UFC Fight Night, назначенного на 2 декабря.
«Фанаты могут ожидать лучшее выступление от Армана Царукяна. Будет лучший нокаут. Определённо, будет досрочное завершение боя. Если я хочу бороться за титул, то надо совершать нокаут. Если я выиграю неуверенно, то люди скажут: «Оливейра нокаутировал его, а ты еле победил, о чём ты говоришь?». Поэтому я должен показать себя и отправить его в нокаут.
Честно говоря, мне очень нравится Дариуш. Я очень сильно уважаю этого парня. До [Матеуша] Гамрота я никогда не дрался пять раундов. Теперь у меня есть опыт, я знаю, как распределять силу. Бенеил, в свою очередь, никогда не проводил пятираундовые бои, что хорошо. Надеюсь, что и в этот раз не будет пяти раундов. Я хочу прикончить его раньше», — заявил Царукян в интервью Middle Easy.
🚨 Александр Шаблий назвал бойца, который станет чемпионом UFC в лёгком весе
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий рассказал о бойце, который может стать чемпионом UFC в лёгком весе.
«Арман Царукян — замечательный парень, мой друг. Я с ним тренируюсь и думаю, что он победит Бенеила Дариуша. Он отличный борец и отличный ударник. Арман станет чемпионом UFC в лёгком весе», — рассказал Шаблий в видео, опубликованном на YouTube-канале MMA Junkie.
Где смотреть турнир с боем Царукян – Дариуш
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Nights 233 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💥 Бобби Грин объяснил, почему он считает Армана Царукяна «ужасным бойцом»
Топовый американский боец смешанных единоборств Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, раскритиковал стиль ведения поединка россиянина Армана Царукяна.
«Этот Арман – невероятно скучный боец. Я не могу смотреть его бои – каждый раз просто засыпаю. После он кричит: «Дана Уайт, дай мне бонус». Но за что? Что ты сделал, это было ужасно. Мне не нравится драться со скучными бойцами, они – отстой. Это просто странно, эти ребята странные. Я уважаю Дариуша, его работу, но Арман – просто ужасный боец», – приводит слова Грина MMA Fighting.
Когда пройдёт турнир UFC Fight Nights 233
Турнир UFC Fight Nights 233 состоится в Остине (США) в ночь со 2 на 3 декабря. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.
🔥 Дариуш: Царукян лучше Порье как боец
Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о своём сопернике россиянине Армане Царукяне, поединок с которым состоится 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США).
«Дастин [Порье] имеет больший смысл с точки зрения рейтингов, публичности и всего остального. Но я считаю, что на бумаге Арман лучший боец. У него лучше борьба, он моложе, и я бы сказал, что он голоднее. Если говорить об имени, то я бы выбрал Дастина Порье. Но если говорить о том, кто сложнее, то я бы назвал Армана Царукяна», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.
Полный кард турнира с главным боем Арман Царукян – Бенеил Дариуш
Основной кард
- Легкий вес: Бенейл Дариуш – Арман Царукян;
- Легкий вес: Бобби Грин – Джалин Тернер;
- Легчайший вес: Роб Фонт – Дейвисон Фигейреду;
- Полусредний вес: Шон Брэди – Келвин Гастелум;
- Средний вес: Пунахили Сориано – Дастин Штольтцфус.
Предварительный кард
- Легкий вес: Клэй Гуида – Хоаким Силва;
- Женщины, легчайший вес: Миша Тэйт – Джулия Авила;
- Средний вес: Коди Брандэйдж – Закари Риз;
- Легкий вес: Джо Солецки – Драккар Клозе;
- Полулегкий вес: Стив Гарсия – Мелкизаэл Коста;
- Полутяжелый вес: Родолфо Беллато – Игорь Потеря;
- Средний вес: Веллингтон Турман – Джаред Гуден;
- Женщины, наилегчайший вес: Вероника Харди – Джейми-Лин Хорт.