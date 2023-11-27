Царукян вернётся в гонку за поясом, Гарсия закроет поражение от Дэвиса? Топ-6 боёв недели

Стартует новая неделя, и в мире смешанных единоборств и профессионального бокса вновь будет очень интересно. После паузы возвращается UFC, причём в главном бою турнира сойдутся Арман Царукян и Бенеил Дариуш. В Bare Knuckle Fighting Championship готовят топовый кулачный ивент. Планируются и топовые боксёрские поединки. Особый интерес вызывает возвращение в ринг Райана Гарсии, который попытается закрыть поражение от Джервонты Дэвиса. Мы собрали самые топовые события предстоящей недели (с 27 ноября по 3 декабря) и расскажем о них подробнее.

2 декабря. Хамза Шираз – Лиам Уильямс

2 декабря в Лондоне (Англия) состоится интереснейший боксёрский турнир, в рамках которого особый интерес вызывает противостояние Хамзы Шираза (18-0, 14 KO) и Лиама Уильямса (24-4-1, 19 KO). Интриг в этом поединке сразу несколько. Во-первых, на кону стоит титул чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг). Во-вторых, оба соперника являются лютыми нокаутёрами. Поэтому ждать судейское решение сложно, оппоненты попытаются решить всё досрочно.

Бой Лиама Уильямса с Низаром Тримешем Фото: Huw Fairclough/Getty Images

В ночь со 2 на 3 декабря. Райан Гарсия – Оскар Дуарте

В ночь со 2 на 3 декабря в Хьюстоне (США) Райан Гарсия (23-1, 19 KO) вернётся в ринг в рамках топового боксёрского события. Его соперником станет Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO). Стоит отметить, что после поражения от Джервонты Дэвиса Гарсия не стал снижать уровень оппозиции. Напротив, он вновь выбрал опасного соперника, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. На двоих у парней уже 40 нокаутов, поэтому у поединка может быть очень яркая развязка.

В ночь со 2 на 3 декабря. Майк Перри – Эдди Альварес

В ночь со 2 на 3 декабря состоится очередной турнир от кулачного промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. Его главными звёздами и действующими лицами станут Майк Перри и Эдди Альварес, которые провели топовую карьеру в UFC, а затем приняли решение сменить дисциплину. Перри всегда был крепким бойцом и мог подпортить жизнь любому сопернику. А Альварес был чемпионом UFC и Bellator в лёгком весе. Поэтому противостояние этих бойцов вызывает очень серьёзный интерес.

Бой Эдди Альвареса с Джастином Гэтжи Фото: Dave Reginek/Getty Images

В ночь со 2 на 3 декабря. Дейвисон Фигейреду – Роб Фонт

В ночь со 2 на 3 декабря состоится турнир UFC on ESPN 52, в рамках которого фанатов смешанных единоборств ждёт большое количество ярких противостояний. Большой интерес вызывает бой, в котором между собой схлестнутся Дейвисон Фигейреду (21-3-1) и Роб Фонт (20-7). Оба в последнее время переживают не самые простые времена. Фигейреду потерял чемпионский титул, поэтому находится не в лучшем настроении. Фонт же стал очень часто проигрывать. Для каждого из парней этот поединок может стать определяющим.

В ночь со 2 на 3 декабря. Бобби Грин – Джалин Тёрнер

Бобби Грин – 37-летний ветеран UFC, который продолжает с большим удовольствием выходить в клетку. Он имеет профессиональный рекорд 31-14-1, два последних поединка завершил победами. Изначально он должен был провести бой против новозеландца Дэна Хукера. Но тот получил повреждение, поэтому теперь противостоять Грину будет Джалин Тёрнер (18-8). Он намного моложе (28 лет), что может стать довольно серьёзным преимуществом, но при этом Бобби уже много раз доказывал, что способен сражаться с любыми оппонентами.

Бобби Грин нокаутировал Гранта Доусона Фото: Al Powers/Getty Images

В ночь со 2 на 3 декабря. Бенеил Дариуш – Арман Царукян

Бенеил Дариуш (22-5-1) и Арман Царукян (20-3) сойдутся в главном событии турнира, причём победитель сделает очень серьёзный шаг к титульному поединку. А ведь пояс на плече россиянина Ислама Махачева. Дариуш в последнем бою уступил Чарльзу Оливейре. А особенно ему должно быть обидно потому, что поединок носил претендентский характер. Складывается ощущение, что если Бенеил победит, то получит от лиги ещё один шанс. А Царукян после поражения от Матеуша Гамрота успел оформить две победы. Дамира Исмагулова он одолел единогласным решением, а Жоакима Силву – техническим нокаутом.