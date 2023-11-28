Из клетки за решётку. Бывшего бойца обвиняют в страшном преступлении

Часто бывает так, что бойцы ММА не добиваются успеха в смешанных единоборствах и уходят в другие дисциплины, но бывает и такое, что спортсмен сходит с верного пути и приходит к известности совершенно другим образом — такого хотелось бы избежать совсем.

В Новороссийске вчера, 27 ноября, стало известно о похищении и убийстве 38-летней женщины. Совершили преступление трое мужчин, одним из которых был бывший боец ММА Карен Тороян. Согласно информации некоторых источников, он был главой этой небольшой группировки и, соответственно, организатором. Похитить женщину удалось со второй попытки. Сообщается, что преступники пытались осуществить замысел несколькими днями ранее, подготовили чужую машину, связав водителя и бросив его в багажник, но не дождались жертвы, которая в тот день не вышла из дома. Водителя первой машины благополучно отпустили, а в день похищения провернули тот же трюк с другим автомобилем и его водителем.

На женщину напали на улице и увезли её на угнанной машине в СНТ «Лесная поляна», где позже один из преступников и совершил убийство. При этом через некоторое время супругу погибшей отправили сообщение с требованием перевести биткоины, заверяя, что его жена ещё жива. Муж потерпевшей — совладелец и руководитель крупного предприятия, связанного с перевозкой зерна, хранением и торговлей. Спустя двое суток женщина была найдена мёртвой.

Вся преступная группа, включая Торояна, была задержана. Сначала задержали Ридвана Алиева, который, предположительно, был исполнителем преступления, а позже и остальных — они уже дали признательные показания. Алиев же скончался в отделении.

Что касается Торояна, то он в своё время уже отбывал срок и часто фигурировал в сводках полиции. У него имеется судимость. В 2019 году он состоял в преступной группировке, занимавшейся вымогательством, а также незаконным оборотом оружия и наркотиков. Тогда Карена осудили на шесть лет и один месяц. Находясь в колонии, бывший боец заработал ещё один срок за организацию поставки наркотиков в следственный изолятор — получил полугодовую прибавку к сроку. Однако защите Торояна в итоге удалось обжаловать наказание, и он вышел на свободу.

Отмечается, что первый срок Карен отбывал в компании с сыном известного криминального авторитета Новороссийска, который в своё время даже влиял на преступную деятельность во Франции. Сейчас Торояну грозит куда более серьёзное наказание.

Спортивная карьера Карена тоже вышла далеко не выдающейся. В качестве профессионального бойца ММА он провёл всего три поединка, в двух из которых потерпел поражения — нокаутом и в результате удушающего приёма. Бился Тороян в ничем не примечательных региональных промоушенах: Knock-Out MMA, Tech-Krep Fighting Championship и Plazza Fighting Championship. Все три боя были проведены в 2017 году, после чего Карен оставил карьеру бойца и сосредоточился, судя по всему, на преступной деятельности, которая ни к чему хорошему его не привела. Да и не могла привести.