UFC Fight Night 233: Царукян устроил драку в отеле, Дариуш сосредоточен на поединке. LIVE

В ночь со 2 на 3 декабря состоится турнир UFC Fight Night 233, в рамках которого фанатов смешанных единоборств ждёт большое количество ярких противостояний. В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). Изначально Король должен был провести поединок против новозеландца Дэна Хукера, но тот получил повреждение. А в главном событии вечера встретятся Бенеил Дариуш (22-5-1) и Арман Царукян (20-3). Победитель сделает очень серьёзный шаг к титульному поединку. Обладателем пояса в их весовой категории является россиянин Ислам Махачев.

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