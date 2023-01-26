«Я готов ждать Прохазку». Новый чемпион UFC боится встречи с дагестанским гигантом!

Меньше недели прошло с того момента, как американец Джамал Хилл поднял над головой заветный пояс после победы над Гловером Тейшейрой. Он навсегда вписал своё имя в историю организации, поскольку стал первым чемпионом UFC, попавшим в лигу из Претендентской серии Даны Уайта. И многие поклонники смешанных единоборств отнеслись с симпатией к новому обладателю титула в полутяжёлом весе. Но последние высказывания Хилла заставили российских фанатов взглянуть на него иначе. Видимо, он намерен оставить нашего Магомеда Анкалаева без титульника.

Изначально диспозиция в дивизионе выглядела предельно простой. Иржи Прохазка восстанавливается после тяжелейшей травмы, поэтому до лета (и это минимум) выйти в октагон не сможет. Гловер Тейшейра завершил карьеру сразу после поражения от Хилла. Поэтому реальных соперников для первой защиты Джамала было всего лишь два – Магомед Анкалаев и Ян Блахович. Ближе к своему второму титульному шансу был именно наш соотечественник. Поляк за три последних боя одержал всего лишь одну победу, что вряд ли убедило боссов UFC. Поэтому и сам Анкалаев совершенно точно рассчитывает на поединок за пояс.

Сам же Джамал Хилл думает совершенно иначе. В интервью для MMA Junkie он заявил, что готов драться с Прохазкой и будет ждать его ровно столько, сколько необходимо. А Анкалаева в числе потенциальных соперников он пока не видит: «Я готов подождать Прохазку до июля или августа. Если придется ждать дольше, наверное, я просто подерусь со следующим в очереди. Не думаю, что UFC рассматривают Магомеда в качестве следующего претендента, учитывая то, как он отреагировал на решение судей поставить ничью. Он сказал, что больше никогда не будет драться в UFC. Такое поведение не даст тебе титульный бой, братан. Его могут заставить пройти ещё одно испытание».



Конечно, решающее слово всё равно будет за организацией. Но поведение Хилла вызывает серьёзные опасения. Все уже знают одного чемпиона, который с трудом выдавливает из себя одну защиту в год, а затем на долгое время берёт паузу. Это Алджамейн Стерлинг, который с каждым новым боем вызывает всё больше насмешек. И путь, выбранный Джамалом, действительно похож. Последнюю защиту Стерлинг проводил против травмированного Ти Джея Диллашоу, который так и не смог навязать серьёзного сопротивления. А Прохазка после длительного простоя и тяжелейшей травмы вряд ли опаснее, чем злой Анкалаев.

Нам остаётся надеяться, что UFC не станет прислушиваться к новоиспечённому чемпиону и оттягивать первую защиту Хилла до лета. Весной запланировано много топовых турниров, на которых этот поединок мог бы стать настоящим украшением карда. Иначе организация рискует получить второго Стерлинга, а титульников с каждым разом будет становиться всё меньше.