«Я бы выбрал Анкалаева». Перейра не боится сложных вызовов, но Магомед отберёт его пояс

В ноябре этого года в полутяжёлом весе UFC в очередной раз сменился чемпион. После ухода Джона Джонса в тяжеловесы в дивизионе творится настоящая вакханалия: отказы от титулов из-за травм, чемпионы, которые не могут защитить пояс больше одного раза, и ничьи в титульных поединках.

Теперь поясом завладел Алекс Перейра, и сразу после победы над Иржи Прохазкой он выдал эмоциональный спич, в конце которого вызвал на поединок своего старого знакомого Исраэля Адесанью. Тот пока конкретного ответа не дал, но ведь ещё есть Джамал Хилл, который освободил титул не в бою, а из-за травмы. Если он успеет восстановиться в ближайшее время, то логично было бы свести его с Перейрой.

Тем более Хилл уже начал прогревать возможный титульник: «Запомните мои слова – я не собираюсь переводить его вниз и не собираюсь с ним бороться. И, несмотря на то что вы все считаете его невероятным ударником только потому, что он занимался кикбоксингом, а я нет, я буду драться с ним в стойке и нокаутирую. После того как я это сделаю, я брошу это в лицо каждому из вас, кто проявлял ко мне неуважение. Я лучший в своей весовой категории и один из лучших бойцов в мире. Вот почему я называю себя королём».

Перейра ответил философски: «Думаю, глядя на мою историю в кикбоксинге, было довольно самоуверенно с его стороны говорить, что он будет драться со мной в стойке и нокаутирует меня. Многие пытались это сделать, и я уверен, что он попробует драться со мной в стойке, но, когда увидит, что это не работает, попытается меня перевести. Джамал для меня удобный соперник, и я думаю, он переоценил свои силы, сделав такое заявление».

Однако рядом есть ещё и Магомед Анкалаев. У него была отличная серия из девяти побед подряд, которая смазалась крайне спорной ничьей в титульном поединке с Яном Блаховичем. Кто-то обвинил Анкалаева в невзрачном поединке, кто-то считает его некоронованным чемпионом и сильнейшим бойцом полутяжёлого веса. После этого случился конфуз в поединке с Джонни Уокером, который, по идее, должен был снова вывести россиянина на титульный бой. Не вышло — поединок признали несостоявшимся, и теперь будет реванш.

Анкалаев завис, но очень наивно считать, что он стал хуже как боец. Это по-прежнему самый опасный соперник для всех бойцов дивизиона, включая Перейру. Алекс это прекрасно знает, и, к своей чести, этого вызова избегать вовсе не намерен: «Я слышал, многие люди говорили, что Анкалаев будет для меня очень сложным соперником, и мне это нравится. Если бы сегодня из всех соперников мне были доступны только двое — Хилл и Анкалаев — и мне пришлось бы выбирать, то Хилл оказался бы более приемлемым вариантом, безусловно. Я всегда думаю о победе. Конечно, нет никаких гарантий, что я бы выиграл, но бой с Хиллом был бы не таким рискованным. С Анкалаевым было бы куда труднее. Это хороший вызов для меня. Я согласен, что с ним мне было бы непросто, но я усердно тренируюсь. Я расту с каждой тренировкой. Уверен, у меня бы нашлась стратегия, как победить Анкалаева. Так что если бы я мог сам выбирать себе соперника, то выбрал бы Анкалаева, а не Хилла».

Смелый подход мы, конечно, приветствуем, но Перейра в таком случае может сильно рискнуть своим поясом. Безусловно, Алекс невероятно опасен в стойке. Мы видели, какие проблемы Анкалаеву доставили лоу-кики Блаховича, а у Перейры этот аспект отточен до идеала — Прохазка начал валиться с ног уже после первого такого удара. Плюс смертельный левый хук, который остаётся неким чит-кодом. Если Алекс попадает как следует, то пиши пропало.

Но, с другой стороны, у Анкалаева достаточно крепкая челюсть, он выдерживает тяжёлые попадания, у него отличная борьба, а с этим у Перейры серьёзные проблемы. Потенциально Магомед может просто забрать все раунды за счёт этого, вопрос только в том, чтобы прорваться на ближнюю дистанцию. А дальше контроль и физическая сила помогут. Плюс у россиянина всё же достаточно недооценённая ударка. Напомним, у Анкалаева 10 побед нокаутами, и он тоже обладает тяжёлым ударом, который может срубить оппонента.

Просто стиль Магомеда не подразумевает излишний риск, он ведёт бои достаточно осторожно и не любит размены. Да, с точки зрения яркости это отчасти сказывается в минус, но по итогу это позволяет извлечь дивиденды в виде уверенных побед. Впрочем, по словам Анкалаева, он теперь готов биться ярче, так как залечил травмы, которые очень мешали.

С точки зрения стиля Перейра удобен для Магомеда, и это будет отличным шансов взять заслуженный трофей. Главное — пройти Уокера и ни в коем случае не недооценивать чемпиона, иначе будут огромные проблемы.