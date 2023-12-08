В WWE возвращается легенда. Оскорблял и поливал лигу грязью, а теперь хочет стать её лицом

Фил Брукс — безусловная легенда реслинга. СМ Панк пробовал себя в роли бойца UFC, комментатора, но именно реслинг сделал его популярным, «лучшим в мире», как он привык себя называть. А в ноябре он вернулся в WWE спустя практически 10 лет, чем поверг в шок всю индустрию. Многие фанаты признаются, что после такого готовы вернуться к просмотру шоу, настолько культовым персонажем стал Брукс.

Почему его возвращение повергло в шок всех? Всё просто. Представьте, если завтра Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор начнут выступать вместе и защищать друг друга в интервью. Представили? Так вот, возвращение Панка было маловероятнее, чем то, что описано выше.

Панк наговорил про WWE столько, что хватит на небольшой том учебника «Оскорбляй собеседника правильно».

Как CМ Панк покинул WWE

СМ Панк неожиданно для всех пропал с экранов WWE в январе 2014 года, а позднее стало известно, что стороны разошлись. Позже Брукс признался, что ушёл из компании из-за того, что его неправильно использовали.

СМ Панк Рестлер WWE «Я чувствую, что 10 лет, которые я провёл в WWE, были потрачены впустую. Потому что я считаю, что менеджмент, владелец, Букер, чья бы работа ни была, она состоит в том, чтобы получить максимальную отдачу от всех талантов. Чувствую, что так и не раскрыл весь свой потенциал. Я никогда не был в мейн-ивенте Wrestlemania, в отличие от того же Скалы, который получил его, хотя и не выступает в реслинге на постоянной основе».

Делаем вывод, что Брукс очень хотел быть в мейн-ивенте главного шоу реслинга, но раз за разом его, не побоимся этого слова, выдающиеся истории и поединки не получали на Wrestlemania должного внимания. Кроме того, Брукс отмечал, что врачи WWE не реагировали должным образом на его травмы. СМ Панк считает, что такое отношение к нему могло сказаться на его здоровье.

Возвращение в WWE

Было сказано много слов, которые, по мнению многих, закрывали бы для Панка место в WWE. Однако власть в главном реслинг-промоушене сменилась, объединив компанию с UFC. Бизнес есть бизнес. До этого СМ Панка со скандалом выгнали из другого реслинг-промоушена AEW, где он в закулисье подрался с рестлером. Владелец компании Тони Хан не стал терпеть выходки суперзвезды и выгнал его из своей компании.

Казалось, что возвращение в WWE для Панка невозможно, однако за месяц до его возвращения рестлеры промоушена стали активно намекать на Брукса, используя его фразы в своих промо, делая на него отсылки. Зрителям казалось, что в WWE просто заигрывают с публикой, учитывая, что Панк стал свободным агентом, а перед шоу Survivor Series все инсайдеры уверяли всех в одном — Фил Брукс ни при каких условиях не вернётся в WWE. Уверяли и гарантировали.

Инсайдеры ошиблись. Пишут, что после объединения с TKO зарплаты рестлеров WWE начнут существенно увеличиваться. Первым это на себе ощутит Панк, который подписал с компанией долгосрочную сделку. Сделку со включённым в контракт пунктом о нарушении регламента. Бизнес есть бизнес, но лучше перестраховаться.