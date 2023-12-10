Хейни — монстр! Девин деклассировал Прогрейса и стал чемпионом мира в новом весе

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели титульный поединок в полусреднем весе: чемпион мира по версии WBC Реджис Прогрейс проводил вторую защиту титула в бою против непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни.

Хейни впервые выступал в полулёгком весе и сразу же получил титульный бой. Это неудивительно, ведь Девин подошёл к бою с идеальным рекордом 30-0. В профессионалах Хейни дебютировал ещё в 2015 году, после того как не был допущен до Олимпиады из-за возраста (на момент отбора Хейни не было 19 лет). В профессионалах молодой проспект ярко начал свою карьеру и уже в своём пятом поединке выступил на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарде третьего боя Мэнни Пакьяо – Тимоти Брэдли.

Постепенно Хейни собирал региональные титулы в лёгком весе, а в 2019 году стал временным чемпионом мира по версии WBC, победив Заура Абдуллаева. А дальше были победы над Хорхе Линаресом, Джозефом Диасом, ну и, конечно, поединок за титул абсолютного чемпиона мира с Джорджем Камбососом. Хейни стал настоящей суперзвездой лёгкого веса, защитил все четыре пояса в бою с Камбососом, а затем в неоднозначном близком поединке решением судей одолел Василия Ломаченко, хотя решение судей в том поединке до сих пор вызывает вопросы.

Не получив других громких боёв в лёгком весе, Хейни решил пойти на повышение и перешёл в полусредний вес.

«Я сделал всё, что мог, в категории до 135. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в 140, чтобы стать чемпионом в двух весовых», – приводит слова Хейни ESPN.

Прогрейс дебютировал в профессионалах на три года раньше своего соперника. Любительская карьера не принесла Реджису больших успехов, поэтому в 2012 году он принял решение о переходе в профессионалы. Прогрейс стартовал очень уверенно: в первых 15 боях он одержал 15 побед, причём только два поединка дошли до судейского решения, во всех остальных случаях Реджис оформлял досрочные финиши.

В марте 2018 года Прогрейс нокаутировал Джулиуса Индонго во втором раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC, а следом завоевал вакантный титул WBC Diamond и стал чемпионом мира по версии WBA. Но в конце 2019 года Реджис потерпел единственное поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов в финале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии Джошу Тейлору. Прогрейс утратил все титулы и был вынужден заново выстраивать путь к вершине.

К бою с Хейни Прогрейс подошёл на серии из пяти и побед и в статусе чемпиона мира по версии WBC. Перед боем Реджис много говорил, упражнялся в трэш-токе и обещал уничтожить небитого соперника.

«Я говорил это ещё на первой пресс-конференции. Я чувствую, что потрясу этого парня. Неважно, что случится, но я его потрясу. И он не будет прежним после этого. Не будет прежним ни физически, ни ментально», — сказал Прогрейс на пресс-конференции.

Стартовые раунды прошли в активной разведке. Хейни выглядел свежее и быстрее, грамотно работал на ногах и просто перебивал чемпиона с дистанции, часто используя джеб. Прогрейс старался поддавливать и искать моменты на ближней дистанции, но Девин уходил от всех атак соперника, Реджис крайне мало попадал и не мог подобрать ключи к защите Хейни.

В начале третьего раунда Девин провалил соперника и мощным правым прямым навстречу отправил Прогрейса в нокдаун. Реджис сумел продолжить бой, а Хейни не стал форсировать события и бросаться добивать, а вновь спокойно работал с дистанции. Полностью контролировал ситуацию в ринге претендент. Девин выманивал чемпиона на себя и здорово перебивал соперника вторым номером. Удары Реджиса практически не достигали цели, в то время как Девин раз за разом доставал оппонента.

В целом первая половина боя получилась довольно односторонней. Хейни был быстрее, интереснее, эффективнее чемпиона, Прогрейс постоянно шёл за Девином, но при этом получал встречные удары. Помимо джебов, которые не так часто достигали цели, Реджис мало что мог предложить претенденту.

В начале второй половины боя Хейни по-прежнему диктовал в ринге свой бокс. Девин выманивал чемпиона на себя и разбирал его на части. Девин менял уровни атак, проверял корпус оппонента. Прогрейс просто не понимал, что ему делать с Хейни, эффективность ударов Реджиса снижалась, никак не мог он достать претендента. После седьмого раунда в углу появился доктор, который проверил Реджиса на готовность продолжать бой: слишком много ударов стал пропускать чемпион.

Прогрейс будто забыл про существование второй руки: Реджис использовал только джеб и боялся подключать к атаке дальнюю руку, потому что, как только Прогрейс бил дальней рукой, Хейни проваливал его и мощно контратаковал. В восьмом и девятом раундах Реджис был на грани нокдауна, Девин здорово доставал оппонента сериями.

В заключительных раундах картина боя не изменилась. Хейни сохранил темп, сохранил скорость и играючи разбирался с чемпионом. От слов Прогрейса до поединка об уничтожении Девина ничего не осталось: Хейни сводил чемпиона Реджиса в школу бокса. Чемпион выглядел блёкло и ничего не мог противопоставить претенденту, который был очень хорош. Лишь в последнем раунде Прогрейс решился на риск, пошёл ва-банк, но поймать Хейни он так и не сумел.

В итоге бой прошёл всю дистанцию. Девин Хейни одержал уверенную победу решением судей и стал новым чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC.