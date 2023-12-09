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Реджис Прогрейс — Девин Хейни, Эбани Бриджес — Мийо Йошида, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв

Хейни останется безупречным, красотка Бриджес разберётся с новой соперницей? LIVE
Яхья Гасанов Сергей Сорокин
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Девин Хейни и Эбани Бриджес
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Грандиозный боксёрский вечер в Сан-Франциско подарит сразу четыре титульных поединка.

В ночь с 9 на 10 декабря состоится грандиозный боксёрский турнир в Сан-Франциско (США). В его рамках запланировано сразу четыре титульных поединка. Особенный интерес вызывает женский бой, в котором сойдутся Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) и Мийо Йошида (16-4). На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Энди Крус (1-0) и Джованни Страффон (21-1-1, 6 KO) сразятся за пояс чемпиона по версии IBF International в лёгком весе (до 61,2 кг). Лиам Паро (23-0, 14 KO) и Монтана Лав (26-5-1, 19 KO) зарубятся за титул чемпиона по версии WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

А в главном событии вечера сойдутся Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни (30-0, 15 KO). Они будут биться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Девин Хейни - Реджис Прогрейс
10 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Девин Хейни
Не началось
Реджис Прогрейс

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть боксёрский турнир с главным боем Реджис Прогрейс — Девин Хейни Когда пройдёт турнир с боями Прогрейс — Хейни и Бриджес — Йошида Полный кард боксёрского вечера
Live Яхья Гасанов

⚖️Хейни и Бриджес слегка перевесили своих соперников на взвешивании

Хейни вписался в лимит категории и показал на весах 63,5 кг, Прогрейс весил ровно 63 кг;

Лиам Паро и Монтана Лав показали по 63,5 кг;

Энди Крус (61 кг) слегка тяжелее Джованни Страффона (60,8 кг);

Эбани Бриджес показала на весах 53,4 кг, Йошида — 53,3 кг.

10:03 Яхья Гасанов

2️⃣ Бриджес проводит свою вторую защиту титула

Эбани стала обладательницей пояса в марте 2022 года, победив Марию Роман, а уже в прошлом декабре успешно провела первую защиту с Шеннон О’Коннелл, нокаутировав её. Теперь на очереди Йошида.

10:03 Яхья Гасанов

Где смотреть боксёрский турнир с главным боем Реджис Прогрейс — Девин Хейни

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

10:02 Яхья Гасанов

🔄Соперницей Эбани Бриджес должна была стать Аврил Мати, но выбыла из карда

Незадолго до турнира у Эбани сменилась соперница. Аврил Мати снялась с боя, а на замену вышла японка Мийо Йошида с рекордом 16-4. Рекорд Бриджес, напомним, 9-1.

10:02 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир с боями Прогрейс — Хейни и Бриджес — Йошида

Боксёрский турнир состоится в ночь с 9 на 10 декабря в городе Сан-Франциско (США). Начало турнира в 4:00 по московскому времени.

10:02 Яхья Гасанов

🏆Для Хейни это первый бой в новой категории, ранее он освободил четыре титула

Девин Хейни был абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, а теперь намерен повторить достижение в другом дивизионе.

«Я сделал всё, что мог, в категории до 135. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в 140, чтобы стать чемпионом в двух весовых», – приводит слова Хейни ESPN.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард боксёрского вечера

Реджис Прогрейс — Девин Хейни;

Лиам Паро — Монтана Лав;

Энди Крус — Джованни Страффон;

Эбани Бриджес — Мийо Йошида.

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