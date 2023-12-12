«Кричать «русские, вперёд!», точно не буду». Яркое интервью с Алексеем Егоровым

16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках состоится турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Встреча пройдёт в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты. Нашу команду представит и Алексей Егоров, который сразится с Джо Джонсом. Мы поговорили с россиянином и узнали о его целях и планах, отличиях любительского бокса от профессионального, а также о главных событиях в его виде спорта.

– Как вышло, что бой с Тищенко сорвался? Кого вы считаете виновником?

– Вышло так, что он готовился к другому бою и мне не сообщил. Его команда виновата точно, не моя команда. Я готовился.

– Когда рассчитываете снова драться за титул? При идеальном раскладе.

– За титул снова драться планирую в будущем году, было бы круто. Сначала нужно претендентом стать. А потом уже можем говорить за титул чемпиона мира. При идеальном раскладе было бы здорово к концу следующего года провести этот бой.

– Как вам потенциальный бой с Асбаровым? Как оцените уровень Сослана?

– Хорошая история, с удовольствием бы подрался. Хороший боксер, я его знаю еще с 2012 года. Даже как-то спарринговались с ним в сборной. Крепкий, умный, хитрый. Хороший бой для меня.

– Видели его бой с Папиным? Оправдались ваши ожидания от поединка?

– Видел бой с Папиным, присутствовал. Ожидания оправдались. Сослан показал тот уровень, который должен был. Лёха чуть забуксовал.

Алексей Егоров Фото: vsenabox.ru

– Как относитесь к выкрикам «русские, вперёд!» с трибун? Тема нашумела, в этом увидели признаки национализма. Вы как считаете, это преувеличение или же можно так сказать?

– Мне это немного непонятно, а в целом – орут и орут. Поддерживают, тоже неплохо. Мне это не очень близко, потому что у меня товарищи и друзья разных национальностей. Я так точно кричать не буду.

– «Ночь чемпионов IBA». Есть ажиотаж от вывески Россия vs США? Как вам вообще идея матчевых встреч, хотели бы видеть такие турниры на постоянной основе?

– Я видел её только в цифровом формате, в физическом не видел. Ажиотажа нет, я готовлюсь к бою. Матчевые встречи – прикольная идея, почему нет? Сейчас с боями плохо всё. Боксирует непонятно кто, а нормальные ребята простаивают. Нужно своим пацанам давать бои, вечерá. Это самое главное в наше время.

– Детально изучили вашего соперника Джонса? Какие у него сильные и слабые стороны?

– Посмотрел немного. Там понятно всё. Подрабатываем, дорабатываем. В ринг выйдем, всё покажем.

– Были ли варианты получить другого соперника, может, назывались чьи-то ещё фамилии?

– Называли фамилии, но они все были американские, я уже никого не помню. Выбирали, короче. Кто-то согласился, кто-то нет.

Алексей Егоров Фото: RCC Boxing

– После поражения от Гуламиряна прошёл уже год. Вы его забыли или оно остаётся сидеть занозой? Сейчас, оценивая с такого расстояния, как считаете, чего именно вам не хватило?

– Чего о нём думать? Было и было, прошло и прошло. Нужно забывать и двигаться дальше. То, что это заноза? Не сидит, но выиграть хочется, ещё раз подраться и показать другой бокс. Всего хватало, просто побеждал в первой половине боя. Наверное, неправильно распределил силы.

– Вы в отличном боксёрском возрасте. Как считаете, в 32 года ещё реально серьёзно прогрессировать как боксёру или речь идёт скорее о полировке уже имеющихся навыков?

– Есть такая поговорка: век живи – век учись. Чему-то новому учиться никогда не поздно, это очень хорошо. Это повышает арсенал боксёрский, мышление. Когда чему-то учишься, ты растешь. Чему-то новому учусь, делаю это, стараюсь на практике применять. Всё в совокупности даёт рост.

– В каком возрасте хотели бы повесить перчатки на гвоздь?

– Не знаю, как получится. Есть цели, дай бог их достичь. И тогда уже можно будет думать над тем, чтобы закончить карьеру.

– Многие родители боятся отдавать детей в бокс. Ответьте с высоты своего опыта — бокс действительно может идти во вред ребёнку?

– Бокс ребёнку никогда во вред не будет. Это закалка характера и развитие физических навыков, качеств. Умственных в том числе. Бокс – высокоинтеллектуальный вид спорта. Не так просто мыслить и принимать решения в доли секунды. Будешь ты спортсменом или не будешь – ты будешь порядочным и высокодисциплинированным человеком. Бокс воспитывает только положительные качества. Ребёнку это не вредит.

Алексей Егоров Фото: vsenabox.ru

– Где вам больше нравилось по духу, в любительском боксе или в профессиональном? Есть ли аспекты, в которых любительский бокс заметно лучше?

– Думаю, мне больше нравится профессиональный бокс. Тут более длинная дистанция, больше времени подумать, показать красивый бой. Тактика, всё более углублённо и сложно. Здесь непростые тренировки, долгие подготовки. Они больше забирают здоровья, ресурса. Любительский бокс более быстрый, скоростной. Объёмы подготовки там не такие, как в профессиональном боксе. Удары другие, травмоопасность выше, риски больше.

– Вы очень хвалили Фьюри в прошлом интервью. Как в итоге вам его бой с Нганну, была ли недооценка со стороны Тайсона?

– Я и сейчас хвалю. Он непростой боксёр, всё на финтах. Что касается боя с Нганну, думаю, он просто подрасслабился и недооценил. Поэтому такая картина боя была, наверное. Такое бывает даже с такими спортсменами, как Фьюри.

– Как вам Нганну? Какие у него перспективы? Как относитесь к тому, что он вот так сразу влетел в рейтинги? Это не дискредитирует рейтинги и бокс в целом?

– Не отслеживаю Нганну, не отслеживал его перспективы в боксе. Мне это неинтересно.

– После такого боя Фьюри будет ли Тайсон фаворитом в поединке с Усиком? И состоится ли вообще бой, на ваш взгляд?

– По моему мнению, будет 50 на 50. Фьюри будет готовиться по-другому к этому бою. Поэтому 50 на 50. Сложный бой как для одного, так и для другого. Ринг покажет.

Алексей Егоров Фото: RCC Boxing

– Предстоящий большой боксерский вечер с участием Уайлдера, Джошуа, Бивола. Какой бой самый ожидаемый?

– Не знаю весь кард, но интересно посмотреть на Бивола. Остальные мне не особо интересны.

– Линдон Артур для Бивола проходной соперник? Он был выбран только, чтобы не простаивать?

– Не знаю Артура, не видел ни разу. Просто хочу посмотреть, как Дима отбоксирует.

– Как относитесь к тому, что Саудовская Аравия перетягивает к себе лучшие бои? Вы дрались в Европе, не хотелось бы в Аравии выступить или где-то ещё в необычном месте?

– Да круто. Если это будет продолжаться, то хотелось бы там подраться. В Европе сейчас нас бойкотируют. Драться на нейтральной территории – нормальная практика. Там всё организовывают хорошо, качественно. Там есть деньги, людям это нравится.