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Дмитрий Бивол — Линдон Артур, когда бой, дата и время, кто фаворит, лучший боксёр России, чемпион мира WBA

«Я плод Советского Союза». Как Бивол превратился в лучшего боксёра России
Яхья Гасанов
Как Бивол превратился в лучшего боксёра России
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Разбираемся, за счёт чего Дмитрий стал неуязвимым.

Поклонники бокса, как правило, относятся очень по-разному к Дмитрию Биволу. Кто-то считает его элитным боксёром с точки зрения техники, кто-то определяет его как скучного бойца. Ко второй категории, к примеру, относится известный промоутер Боб Арум, но и он признаёт высокий уровень россиянина.

Бивол начал профессиональную карьеру ещё в 2014 году по совету своего тренера Геннадия Машьянова, с которым он работает по сей день, и уже через несколько поединков начал биться за региональные пояса, однако это не прибавляло ему известности. Титулы WBA International и чемпион США по версии WBC не сильно котировались, и ситуацию не изменил даже временный пояс WBA, который Дмитрий не только завоевал, но и успел дважды защитить. В 2017 году он стал регулярным чемпионом мира по версии WBA, а ещё через два года дошёл до вершины — WBA-Super.

До настоящего признания и звания лучшего боксёра страны Биволу пришлось ждать ещё несколько лет. В 2022 году российский боец вчистую разнёс звёздного Сауля Альвареса и наконец-то сумел громко о себе заявить. Победа над соперником с громким именем заставила говорить о Биволе и в России, и во всём мире. Именно тогда болельщики по достоинству оценили и его предыдущие выступления, разглядев в нём одного из лучших боксёров современности.

Интервью с Дмитрием Биволом:
«Бой с Бетербиевым реален». Бивол – про главное российское противостояние
Эксклюзив
«Бой с Бетербиевым реален». Бивол – про главное российское противостояние

Мировое признание пришло и в виде индивидуальных наград от авторитетных изданий. Бивола признавали лучшим боксёром года по версии WBA, по версии ESPN и по версии журнала The Ring. Кроме того, впервые в истории Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), признала бойца из России лучшим в мире. Абсолютно заслуженные награды и долгожданное признание высочайшего уровня нашего бойца.

Так за счёт чего же Бивол стал лучшим боксёром России и одним из лучших в мире? Дмитрий никогда не скрывает, что вырос на советской школе бокса и именно она оказала на него огромное влияние. Он постоянно находится в движении, работает челноком, стойка довольно широкая, и это сопровождается хлёсткими и резкими ударами. Соответственно, это ещё и сильно затрудняет соперникам задачу попасть по Биволу. Зачастую такой стиль присущ любителям, но в профессионалах мало кто продолжает действовать в похожем ключе.

После победы над Канело отец боксёра Юрий Бивол тоже отмечал, что мексиканцу показали советский бокс. А Дмитрий в одном из интервью назвал себя плодом СССР: «В какой-то момент понял, что я — явный пример человека Советского Союза, плод Советского Союза».

Вспоминаем яркую и важную победу Бивола над Канело:
Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой
Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой

Поединки Бивола зачастую действительно не самые зрелищные с точки зрения обывателя. Однако сам Дмитрий всегда упирает не на то, чтобы устраивать шоу в ринге, а на нейтрализацию сильных сторон соперников. Оппоненты во многом уступают именно из-за того, что Бивол перемалывает абсолютно всех. Он сам весьма точно описывал свой стиль ведения боя: «У меня нет задачи выключить человека любым способом. Скорее, я хочу поставить соперника в такое положение, чтобы он просто хотел, чтобы этот бой завершился. Когда он старается, бьёт, но промахивается. Это мне нравится».

Важный аспект стиля Бивола, который надо выделять отдельно — футворк. На ногах российский боксёр работает великолепно, лучше любого другого бойца из своей весовой категории. Условный Артур Бетербиев позволяет себе застаиваться, полагаясь на мощь, а Бивол постоянно в движении. Челнок, работа на отходах, сокращение и разрыв дистанции и руки постоянно держатся достаточно высоко, чтобы блокировать бóльшую часть атак соперника. Дмитрий выглядит боксёром без слабых мест и зачастую подтверждает этот тезис.

На руках Бивол тоже хорош. Он с первых мгновений боя начинает подбирать дистанцию, включает джеб, и самое главное — Дмитрий не теряет концентрации, не заигрывается и не поддаётся эмоциям. Это важный момент, так как в бою легко потерять голову и включиться в размены. Бивол действует хладнокровно и перебивает соперников, которые просто не выдерживают нужного ритма. Со стороны кажется, что Дмитрий не стремится за инициативой, но на деле он вынуждает оппонента выбрасывать лишние атаки и выматывает их, заставляя промахиваться. К примеру, Канело, работая джебом, попал лишь 10 раз из 229. Салливан Баррера — те же 10 из 333 выброшенных.

Бивол сегодня — лучший российский боксёр, и очень жаль, что из-за различных проволочек мы не видели его в ринге больше года. Бой с Линдоном Артуром, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии, будет для Дмитрия отличной возможностью напомнить миру о том, на каком уровне он находится сейчас.

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