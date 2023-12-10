«Я плод Советского Союза». Как Бивол превратился в лучшего боксёра России

Поклонники бокса, как правило, относятся очень по-разному к Дмитрию Биволу. Кто-то считает его элитным боксёром с точки зрения техники, кто-то определяет его как скучного бойца. Ко второй категории, к примеру, относится известный промоутер Боб Арум, но и он признаёт высокий уровень россиянина.

Бивол начал профессиональную карьеру ещё в 2014 году по совету своего тренера Геннадия Машьянова, с которым он работает по сей день, и уже через несколько поединков начал биться за региональные пояса, однако это не прибавляло ему известности. Титулы WBA International и чемпион США по версии WBC не сильно котировались, и ситуацию не изменил даже временный пояс WBA, который Дмитрий не только завоевал, но и успел дважды защитить. В 2017 году он стал регулярным чемпионом мира по версии WBA, а ещё через два года дошёл до вершины — WBA-Super.

До настоящего признания и звания лучшего боксёра страны Биволу пришлось ждать ещё несколько лет. В 2022 году российский боец вчистую разнёс звёздного Сауля Альвареса и наконец-то сумел громко о себе заявить. Победа над соперником с громким именем заставила говорить о Биволе и в России, и во всём мире. Именно тогда болельщики по достоинству оценили и его предыдущие выступления, разглядев в нём одного из лучших боксёров современности.

Мировое признание пришло и в виде индивидуальных наград от авторитетных изданий. Бивола признавали лучшим боксёром года по версии WBA, по версии ESPN и по версии журнала The Ring. Кроме того, впервые в истории Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), признала бойца из России лучшим в мире. Абсолютно заслуженные награды и долгожданное признание высочайшего уровня нашего бойца.

Так за счёт чего же Бивол стал лучшим боксёром России и одним из лучших в мире? Дмитрий никогда не скрывает, что вырос на советской школе бокса и именно она оказала на него огромное влияние. Он постоянно находится в движении, работает челноком, стойка довольно широкая, и это сопровождается хлёсткими и резкими ударами. Соответственно, это ещё и сильно затрудняет соперникам задачу попасть по Биволу. Зачастую такой стиль присущ любителям, но в профессионалах мало кто продолжает действовать в похожем ключе.

После победы над Канело отец боксёра Юрий Бивол тоже отмечал, что мексиканцу показали советский бокс. А Дмитрий в одном из интервью назвал себя плодом СССР: «В какой-то момент понял, что я — явный пример человека Советского Союза, плод Советского Союза».

Поединки Бивола зачастую действительно не самые зрелищные с точки зрения обывателя. Однако сам Дмитрий всегда упирает не на то, чтобы устраивать шоу в ринге, а на нейтрализацию сильных сторон соперников. Оппоненты во многом уступают именно из-за того, что Бивол перемалывает абсолютно всех. Он сам весьма точно описывал свой стиль ведения боя: «У меня нет задачи выключить человека любым способом. Скорее, я хочу поставить соперника в такое положение, чтобы он просто хотел, чтобы этот бой завершился. Когда он старается, бьёт, но промахивается. Это мне нравится».

Важный аспект стиля Бивола, который надо выделять отдельно — футворк. На ногах российский боксёр работает великолепно, лучше любого другого бойца из своей весовой категории. Условный Артур Бетербиев позволяет себе застаиваться, полагаясь на мощь, а Бивол постоянно в движении. Челнок, работа на отходах, сокращение и разрыв дистанции и руки постоянно держатся достаточно высоко, чтобы блокировать бóльшую часть атак соперника. Дмитрий выглядит боксёром без слабых мест и зачастую подтверждает этот тезис.

На руках Бивол тоже хорош. Он с первых мгновений боя начинает подбирать дистанцию, включает джеб, и самое главное — Дмитрий не теряет концентрации, не заигрывается и не поддаётся эмоциям. Это важный момент, так как в бою легко потерять голову и включиться в размены. Бивол действует хладнокровно и перебивает соперников, которые просто не выдерживают нужного ритма. Со стороны кажется, что Дмитрий не стремится за инициативой, но на деле он вынуждает оппонента выбрасывать лишние атаки и выматывает их, заставляя промахиваться. К примеру, Канело, работая джебом, попал лишь 10 раз из 229. Салливан Баррера — те же 10 из 333 выброшенных.

Бивол сегодня — лучший российский боксёр, и очень жаль, что из-за различных проволочек мы не видели его в ринге больше года. Бой с Линдоном Артуром, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии, будет для Дмитрия отличной возможностью напомнить миру о том, на каком уровне он находится сейчас.