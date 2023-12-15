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Ночь чемпионов IBA, Россия vs США, Алексей Егоров, Сосулин, Шумков, онлайн-трансляция, дата и время, где смотреть

«Ночь чемпионов IBA»: чья школа бокса окажется сильнее — России или США? LIVE
Яхья Гасанов
Алексей Егоров, Павел Сосулин, Всеволод Шумков
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Нас ждёт пять увлекательных поединков.

16 декабря в Москве в спортивном комплексе «Лужники» пройдёт большой боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого состоится матчевая встреча между командами России и США. Организуют это мероприятие Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России.

В рамках ивента пройдёт пять поединков, каждый из которых продлится четыре раунда по три минуты. Возглавит турнир поединок с участием Алексея Егорова. Он проведёт бой с Элвисом Гарсией. Бешто Шавлаев сойдётся с Кваме Риттером, а Павел Сосулин — с Алексисом Эспино. Кроме того, Юрий Осипов проведёт бой с Никитой Абабией, а Всеволод Шумков — с Абелем Мендосой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Интервью с Алексеем Егоровым в преддверии «Ночи чемпионов IBA»:
«Кричать «русские, вперёд!», точно не буду». Яркое интервью с Алексеем Егоровым
Эксклюзив
«Кричать «русские, вперёд!», точно не буду». Яркое интервью с Алексеем Егоровым

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Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США» Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США» Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Live Яхья Гасанов

😎Генсекретарь Федерации бокса России: Матчевая встреча с США — знаковое событие

«Встреча «Россия — США» — знаковое событие, которое транслирует Первый канал. Вокруг этого шоу уже небывалый ажиотаж, все хотят попасть на это противостояние, которое ожидают не только болельщики бокса, но и всего спорта. И мы говорим исключительно о спортивном состязании. Только так и никак иначе. Мы живем со своим основным слоганом «бокс объединяет». В боксе так было, есть и будет», — сказала Татьяна Кириенко.

19:04 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США»

Все поединки боксёрского вечера будут показаны в прямом эфире на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

19:03 Яхья Гасанов

💪🏽Алексей Егоров высказался за проведение таких матчевых встреч по боксу

«Я видел афишу только в цифровом формате, в физическом не видел. Ажиотажа нет, я готовлюсь к бою. Матчевые встречи – прикольная идея, почему нет? Сейчас с боями плохо всё. Боксирует непонятно кто, а нормальные ребята простаивают. Нужно своим пацанам давать бои, вечера. Это самое главное в наше время», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

19:03 Яхья Гасанов

Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США»

Боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США» состоится 16 декабря в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало ивента запланировано на 23:45 по мск.

19:03 Яхья Гасанов

🏆 На прошлой неделе IBA уже проводила турнир серии «Ночь чемпионов»

Россияне на нём выступили триумфально. Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко забрали титулы, Муслим Гаджимагомедов и Марк Петровский удосрочили своих оппонентов.

19:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»

Свыше 90,7 кг. Алексей Егоров (Россия) – Элвис Гарсия (США);

До 80 кг. Бешто Шавлаев (Россия) – Кваме Риттер (США);

До 75 кг. Павел Сосулин (Россия) – Алексис Эспино (США);

До 72 кг. Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);

До 60 кг. Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоза (США).

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