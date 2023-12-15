«Ночь чемпионов IBA»: чья школа бокса окажется сильнее — России или США? LIVE

16 декабря в Москве в спортивном комплексе «Лужники» пройдёт большой боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого состоится матчевая встреча между командами России и США. Организуют это мероприятие Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России.

В рамках ивента пройдёт пять поединков, каждый из которых продлится четыре раунда по три минуты. Возглавит турнир поединок с участием Алексея Егорова. Он проведёт бой с Элвисом Гарсией. Бешто Шавлаев сойдётся с Кваме Риттером, а Павел Сосулин — с Алексисом Эспино. Кроме того, Юрий Осипов проведёт бой с Никитой Абабией, а Всеволод Шумков — с Абелем Мендосой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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