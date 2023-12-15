«Ночь чемпионов IBA»: чья школа бокса окажется сильнее — России или США? LIVE

16 декабря в Москве в спортивном комплексе «Лужники» пройдёт большой боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого состоится матчевая встреча между командами России и США. Организуют это мероприятие Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России.
В рамках ивента пройдёт пять поединков, каждый из которых продлится четыре раунда по три минуты. Возглавит турнир поединок с участием Алексея Егорова. Он проведёт бой с Элвисом Гарсией. Бешто Шавлаев сойдётся с Кваме Риттером, а Павел Сосулин — с Алексисом Эспино. Кроме того, Юрий Осипов проведёт бой с Никитой Абабией, а Всеволод Шумков — с Абелем Мендосой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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😎Генсекретарь Федерации бокса России: Матчевая встреча с США — знаковое событие
«Встреча «Россия — США» — знаковое событие, которое транслирует Первый канал. Вокруг этого шоу уже небывалый ажиотаж, все хотят попасть на это противостояние, которое ожидают не только болельщики бокса, но и всего спорта. И мы говорим исключительно о спортивном состязании. Только так и никак иначе. Мы живем со своим основным слоганом «бокс объединяет». В боксе так было, есть и будет», — сказала Татьяна Кириенко.
Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США»
Все поединки боксёрского вечера будут показаны в прямом эфире на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
💪🏽Алексей Егоров высказался за проведение таких матчевых встреч по боксу
«Я видел афишу только в цифровом формате, в физическом не видел. Ажиотажа нет, я готовлюсь к бою. Матчевые встречи – прикольная идея, почему нет? Сейчас с боями плохо всё. Боксирует непонятно кто, а нормальные ребята простаивают. Нужно своим пацанам давать бои, вечера. Это самое главное в наше время», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США»
Боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия vs США» состоится 16 декабря в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало ивента запланировано на 23:45 по мск.
🏆 На прошлой неделе IBA уже проводила турнир серии «Ночь чемпионов»
Россияне на нём выступили триумфально. Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко забрали титулы, Муслим Гаджимагомедов и Марк Петровский удосрочили своих оппонентов.
Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Свыше 90,7 кг. Алексей Егоров (Россия) – Элвис Гарсия (США);
До 80 кг. Бешто Шавлаев (Россия) – Кваме Риттер (США);
До 75 кг. Павел Сосулин (Россия) – Алексис Эспино (США);
До 72 кг. Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);
До 60 кг. Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоза (США).