Избиение короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено

23 декабря в Саудовской Аравии проходит грандиозный боксёрский турнир, в рамках которого выступают многие топовые боксёры. Особенный интерес фанатов из России вызывало противостояние, в котором сошлись Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Непобеждённый россиянин вышел после длительного простоя, поэтому рассчитывал уверенно разобраться с соперником. И поединок оправдал все ожидания, получился очень ярким и интересным.

Артур имеет профессиональный рекорд 23-1, а единственное поражение потерпел в бою с Энтони Ярдом. После этого боксёр выдал мощную серию из четырёх побед. Но стоит отметить, что уровень оппозиции был довольно посредственным. При этом Линдон считается ярким нокаутёром. Он завершил досрочно 16 поединков, в которых полностью превосходил соперников. Линдон обладает титулом IBO в полутяжёлом весе. А в рейтинге ESPN в своём дивизионе Артур расположился на девятом месте.

Последний раз Бивол выходил в ринг 5 ноября 2022 года, когда уверенно расправился с Хильберто Рамиресом. Победу получилось добыть единогласным решением судей – 118-110, 117-111 (дважды). А до этого Дмитрий мощнейшим образом разбил Сауля Альвареса 115-113 (трижды). Но стоит отметить, что простой действительно подзатянулся. Многие ждали, что Бивол с ходу подерётся с Артуром Бетербиевым. Однако у россиянина появилась прекрасная возможность вернуться в тонус на турнире «Судный день».

Бивол выходил на поединок под культовую песню «Группа крови» в исполнении Виктора Цоя. Россиянин сразу мощно пошёл на соперника, начал поддавливать его. Была заметна тотальная уверенность, с которой наступал Дмитрий. Артур старался отвечать, но при этом суетился, испытывал большие трудности. А ещё Линдон пытался постоянно клинчевать, опасался вступать в открытые размены ударами. Бивол почувствовал дистанцию и начал зажимать соперника, выбрасывая комбинации.

А дальше доминация начала принимать пугающие масштабы. Раз за разом Дмитрий потрясал соперника мощнейшими атаками. Он буквально расстреливал его многоударными комбинациями. В определённый момент россиянин просто поймал кураж и начал буквально молотить по потерявшемуся британцу. Рисунок поединка не менялся от слова «совсем». Король Артур был вынужден буквально спасаться и терпеть. Дмитрий был нацелен на нокаут, поэтому продолжал оказывать постоянное давление, буквально не останавливался.

К седьмому раунду преимущество Бивола совсем перестало вызывать какие-то вопросы. Он буквально избивал соперника, превосходил его во всех компонентах. Россиянин не давал ни секунды на размышления. Он просто давил и продолжал постоянно доставать оппонента ударами. При этом нельзя не отметить и Артура, который проигрывал по всем статьям, но продолжал терпеть и стоять. А сразу после гонга об окончании раунда Линдон улыбался Дмитрию и уверенно шагал в свой угол.

Восьмая трёхминутка получилась для Артура очень неплохой – он продемонстрировал классную работу на ногах, очень здорово отвечал собственными выпадами. Но довольно быстро Дмитрий вернул себе безусловное преимущество, вновь начал буквально душить оппонента. Стоило британцу немного раскрыться, как он тут же получил целую россыпь оплеух на любой вкус. Было понятно, что поединок спокойно идёт к победе Бивола. Но россиянин очень хотел добиться именно досрочного триумфа.

И в 11-м раунде старание принесло свои плоды. Точный удар по печени заставил Линдона опуститься на колено. Но Артуру очень повезло, поскольку до гонга оставались считаные секунды. А в 12-м раунде россиянин продолжил молотить соперника, поскольку очень хотел довести дело до финиша. И отпускать оппонента он не собирался. И всё-таки Артур выстоял, продемонстрировав невероятную стойкость.

Дело дошло до судейского решения, но там никакой интриги не было. Все судьи отдали победу россиянину. Бивол остаётся непобеждённым и продолжает свой путь. Впереди только Бетербиев?