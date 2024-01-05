Несносные деды. Пакьяо и Мейвезер повторят свой суперуспешный бой 2015 года

Самым дорогим поединком в истории бокса стало противостояние Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, состоявшееся в 2015 году. Схватку двух легенд пытались организовать шесть лет, но всё время что-то мешало: финансовые разногласия, формат антидопинговых проверок и конфликт интересов между телеканалами. Казалось, что Мэнни и Флойд уже никогда не встретятся в ринге, однако после многолетних мучительных переговоров стороны всё-таки нашли компромисс. Правда, многим показалось, что договорились с лёгким опозданием: боксёры уже начали стареть, что особенно сказывалось на Пак-Мэне.

Впрочем, такие детали мало интересовали массового зрителя, который проголосовал за бой своим долларом, да ещё как проголосовал! В свободную продажу поступила только тысяча билетов, официальная цена которых начиналась от $ 1,5 тыс. — всё было продано меньше чем за минуту. Потом потрудились спекулянты, в результате чего место даже на шестом ряду стоило $ 82 тыс. Мейвезер вышел с капой, на которой было алмазное напыление стоимостью $ 25 тыс. — такой же гонорар получил главный рефери Кенни Бейлис. А всего боксёры заработали на двоих больше $ 350 млн!

Финансовый успех был грандиозным. А вот со спортивной точки зрения бой откровенно разочаровал. Мейвезер спокойно защищался от агрессивных атак Пакьяо, изредка сам переходил в аккуратное нападение — и так все 12 раундов. Как оказалось позже, Мэнни ещё и вышел в ринг с травмой руки, которая мешала ему бить в полную силу. Никакой драмы или эффектных нокдаунов зрители не увидели: просто два больших мастера отработали без фонтана эмоций. Мейвезер победил в одни ворота, что, собственно, и ожидалось.

С того боя прошло уже девять лет. 46-летний Мейвезер продолжает выступать в выставочных боях, зарабатывая громадные деньги. Пакьяо в 2021 году объявил о завершении карьеры и пошёл в политику. Но несколько дней назад Мэнни, прибывший в Японию на турнир Rizin 45, сделал громкое заявление. Реванш с Мейвезером состоится уже в этом году!

Мэнни Пакьяо боксёр «Большое спасибо за то, что снова пригласили меня сюда. Мне очень жаль, что мы не успели провести бой в прошлом году. В следующем году здесь, в Японии, состоится большой поединок с Мейвезером! Я думал, вы не захотите, чтобы я это объявлял. Но я очень рад этому», — сказал Пакьяо в беседе с генеральным директором Rizin Нобуюки Сакакибарой.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.

Пакьяо редко бросает слова на ветер — кажется, второй бой филиппинца и американца действительно состоится. Вот только нужен ли он? Первый поединок стал откровенным разочарованием, а он прошёл девять лет назад. С того времени боксёры серьёзно постарели, да и назвать их полноценно действующими спортсменами сейчас язык не поворачивается. Пакьяо, потерявший в скорости, будет снова обтирать кулаками перчатки и плечи Мейвезера? У Флойда практически нет шансов проиграть.

Да и собрать такой большой куш, как в первом бою, точно не удастся. С другой стороны, у Пакьяо и Мейвезера ещё остаются громкие имена, которые ещё можно прилично монетизировать. Кто их осудит? Да и мы, побрюзжав для приличия, обязательно сядем смотреть реванш. И вернёмся в наш 2015 год.