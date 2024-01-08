UFC Vegas 84: Анкалаев обещает размазать Уокера и рвётся к новому титульному шансу. LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Vegas 84. Это первый турнир главного ММА-промоушена мира в 2024 году. Главным событием вечера станет реванш топовых полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера. В соглавном событии пройдёт поединок между рейтинговыми бойцами наилегчайшего веса Матеусом Николау и Манелом Капе. Также на турнире очередной бой проведёт ветеран, бывший чемпион UFC Андрей Орловский. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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