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UFC Vegas 84, Магомед Анкалаев — Джонни Уокер, дата и время турнира, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

UFC Vegas 84: Анкалаев обещает размазать Уокера и рвётся к новому титульному шансу. LIVE
Яхья Гасанов
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер
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В случае победы россиянин приблизится к поясу.

В ночь с 13 на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Vegas 84. Это первый турнир главного ММА-промоушена мира в 2024 году. Главным событием вечера станет реванш топовых полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера. В соглавном событии пройдёт поединок между рейтинговыми бойцами наилегчайшего веса Матеусом Николау и Манелом Капе. Также на турнире очередной бой проведёт ветеран, бывший чемпион UFC Андрей Орловский. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Перейра готов защищать титул в бою с Анкалаевым:
«Я бы выбрал Анкалаева». Перейра не боится сложных вызовов, но Магомед отберёт его пояс
«Я бы выбрал Анкалаева». Перейра не боится сложных вызовов, но Магомед отберёт его пояс

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Где смотреть турнир UFC Vegas 84 Когда пройдёт турнир UFC Vegas 84 Полный кард турнира UFC Vegas 84
Live Яхья Гасанов

🙄Уокер собрался отомстить Анкалаеву

«Не могу дождаться, когда побью Анкалаева и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня. Это будет моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу Анкалаеву», – сказал Джонни Уокер в интервью The Schmo.

20:04 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Vegas 84

Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

20:04 Яхья Гасанов

😎На турнире также пройдёт бой ветерана Андрея Орловского

В последнем поединке бывший чемпион UFC проиграл техническим нокаутом Донтэйлу Мэйсу, до того Орловский уступил Маркосу Рожерио де Лиме. Зато соперник Андрея накопил в UFC три победы и одно поражение.

20:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC Vegas 84

Турнир UFC Vegas 84 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» в ночь с 13 на 14 января. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.

20:04 Яхья Гасанов

😒 Первый бой Анкалаева с Уокером в Абу-Даби завершился конфузом

Россиянин начал бой активнее, но нелегальный удар коленом всё испортил. Причём Уокер был готов продолжать бой, но ляпнул врачу, что находится в пустыне, а тот не понял юмора и снял бразильца с боя. В итоге случился No Contest и бойцам выдали реванш.

20:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Vegas 84

Основной кард:
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер;
Матеус Николау — Манель Капе;
Джим Миллер — Габриэль Бенитес;
Рики Симон — Марио Баутиста;
Филипп Хоуз — Бруно Феррейра.

Предварительный кард:
Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста;
Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс;
Маркус МакГи — Гастон Боланьос;
Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус;
Уэстин Уилсон — Джин Силва;
Николас Мотта — Том Нолан;
Джошуа Ван — Фелипе Бунес.

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