UFC Vegas 84: Анкалаев обещает размазать Уокера и рвётся к новому титульному шансу. LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Vegas 84. Это первый турнир главного ММА-промоушена мира в 2024 году. Главным событием вечера станет реванш топовых полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера. В соглавном событии пройдёт поединок между рейтинговыми бойцами наилегчайшего веса Матеусом Николау и Манелом Капе. Также на турнире очередной бой проведёт ветеран, бывший чемпион UFC Андрей Орловский. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.
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🙄Уокер собрался отомстить Анкалаеву
«Не могу дождаться, когда побью Анкалаева и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня. Это будет моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу Анкалаеву», – сказал Джонни Уокер в интервью The Schmo.
Где смотреть турнир UFC Vegas 84
Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😎На турнире также пройдёт бой ветерана Андрея Орловского
В последнем поединке бывший чемпион UFC проиграл техническим нокаутом Донтэйлу Мэйсу, до того Орловский уступил Маркосу Рожерио де Лиме. Зато соперник Андрея накопил в UFC три победы и одно поражение.
Когда пройдёт турнир UFC Vegas 84
Турнир UFC Vegas 84 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» в ночь с 13 на 14 января. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.
😒 Первый бой Анкалаева с Уокером в Абу-Даби завершился конфузом
Россиянин начал бой активнее, но нелегальный удар коленом всё испортил. Причём Уокер был готов продолжать бой, но ляпнул врачу, что находится в пустыне, а тот не понял юмора и снял бразильца с боя. В итоге случился No Contest и бойцам выдали реванш.
Полный кард турнира UFC Vegas 84
Основной кард:
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер;
Матеус Николау — Манель Капе;
Джим Миллер — Габриэль Бенитес;
Рики Симон — Марио Баутиста;
Филипп Хоуз — Бруно Феррейра.
Предварительный кард:
Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста;
Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс;
Маркус МакГи — Гастон Боланьос;
Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус;
Уэстин Уилсон — Джин Силва;
Николас Мотта — Том Нолан;
Джошуа Ван — Фелипе Бунес.