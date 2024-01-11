Звезда Олимпийских игр стал вымогателем? Почему арестовали боксёра Никитина

Хотя 2024 год начался совсем недавно, время историй с криминальным оттенком уже наступило. Известного боксёра Владимира Никитина арестовали в Сыктывкаре — бронзового призёра Олимпийских игр – 2016 подозревают в вымогательстве на сумму в 300 тысяч рублей. 33-летний спортсмен уже арестован и следующие полтора месяца проведёт под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему».

Владимир Никитин Фото: кадр из видео

Напомним, Никитин — весьма значительное имя в любительском боксе. На ОИ в Рио-Де-Жанейро Никитин драматично заполучил бронзу и вполне мог побороться за золото, но не смог выйти на полуфинал с Шакуром Стивенсоном из-за травмы. Также на счету Владимира есть серебро чемпионата мира 2013 года и бронза чемпионата Европы. Сейчас Никитин — действующий профессиональный боксёр с рекордом 7-1-1, его последний бой датирован 2022 годом.

В Федерации бокса России сложившуюся ситуацию комментируют крайне осторожно: «Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего». Больше ничего пока не заявлено, и это логично — сейчас в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.

Будем надеяться, что в итоге следствие докажет невиновность Никитина. Звёздный любитель, действующий профессионал — неужели Владимир мог пойти на преступление из-за 300 тысяч рублей? Как бы то ни было, возвращения боксёра точно придётся подождать, поскольку дела о вымогательстве редко расследуются быстро. Мы будем следить за развитием ситуации.