Бетербиев сдал странный допинг-тест. Россиянину пришлось доказывать невиновность

В ночь с 13 на 14 января Артур Бетербиев выступит на турнире в Квебеке (Канада). Его соперником станет британец Каллум Смит. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат россиянину. А накануне стало известно, что Артуру пришлось пройти настоящую проверку на прочность перед этим поединком. Виной всему – допинг-тестирование, которое чуть не превратилось в пытку.

Журналист Кевин Иоле на своём официальном сайте рассказал, что перед поединком Бетербиев сдал анализы, результаты которых оказались атипичными. Стоит отметить, что такая ситуация сама по себе не считается нарушением, но требует обязательного обследования. Именно эту процедуру и пришлось проходить Артуру по требованию ВАДА. Проблем с этим у россиянина не возникло. Он получил отрицательные результаты последующих тестов, анализов мочи 15 и 21 декабря и анализов крови 21 декабря и 3 января.

Бетербиев получил атипичные результаты по гормону роста человека (ГРЧ) и 5D-андростандиолу. Они вырабатываются в организме естественным образом, но могут являться результатом медицинского вмешательства. Поэтому Артуру и пришлось сдавать один тест за другим, чтобы всё-таки доказать свою невиновность.

Сам Бетербиев уже отреагировал на сложившуюся ситуацию. И сделал жёсткий выпад в сторону предстоящего соперника.

Артур Бетербиев российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO «Мне стало известно, что Каллум намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о моей программе тестирования ВАДА для этого боя. Позвольте мне прояснить ситуацию. Я чистый спортсмен. За всю свою любительскую и профессиональную карьеру у меня ни разу не было положительного результата теста на запрещённое вещество, и я соблюдал все требования и протоколы ВАДА во время подготовки к этому бою. Любая попытка доказать обратное посредством инсинуаций или предположений является клеветой. Такое поведение выходит за рамки неприемлемой болтовни в единоборствах. Каллум уже ищет оправдания, ищет выход. Увидимся в субботу».

Конечно, ситуация, которая произошла с Артуром прямо перед боем – не самая приятная. Но она просто обязана была обозлить российского боксёра. И складывается ощущение, что теперь Бетербиев просто горит желанием быстро вырубить соперника и двигаться дальше.