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Артур Бетербиев — Каллум Смит, дата и время боя, когда начало, онлайн-трансляция Бетербиев — Смит, лайв, прямой эфир

Артур Бетербиев — Каллум Смит: наш боксёр сотворит очередной шикарный нокаут? LIVE
Александр Фролов
Артур Бетербиев — Каллум Смит
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В ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада) пройдёт большой боксёрский вечер. В главном поединке вечера примет участие непобеждённый российский боксёр с канадским паспортом Артур Бетербиев. Уроженец Хасавюрта имеет профессиональный рекорд 19-0, завершив все бои досрочно. Соперником Бетербиева станет англичанин Каллум Смит (29-1). Британец попытается отобрать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Артуру.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

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Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит
Live Александр Фролов

💪 Тренировка Бетербиева

20:07 Александр Фролов

Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит

В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

20:07 Александр Фролов

👑 Бетербиев жёстко раскритиковал Бивола

Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего.

«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

20:05 Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит

  • Артур Бетербиев – Каллум Смит;
  • Джейсон Молони – Сауль Санчес;
  • Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
  • Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
  • Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
  • Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
  • Мехмет Унал – Драган Лепей;
  • Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.
20:04 Александр Фролов

❗️ На этот раз подготовка прошла без форс-мажоров

Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с Каллумом Смитом.

«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

20:03 Александр Фролов

Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит

Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.

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