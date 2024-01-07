Артур Бетербиев — Каллум Смит: наш боксёр сотворит очередной шикарный нокаут? LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада) пройдёт большой боксёрский вечер. В главном поединке вечера примет участие непобеждённый российский боксёр с канадским паспортом Артур Бетербиев. Уроженец Хасавюрта имеет профессиональный рекорд 19-0, завершив все бои досрочно. Соперником Бетербиева станет англичанин Каллум Смит (29-1). Британец попытается отобрать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Артуру.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.
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💪 Тренировка Бетербиева
Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит
В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
👑 Бетербиев жёстко раскритиковал Бивола
Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего.
«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит
- Артур Бетербиев – Каллум Смит;
- Джейсон Молони – Сауль Санчес;
- Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
- Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
- Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
- Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
- Мехмет Унал – Драган Лепей;
- Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.
❗️ На этот раз подготовка прошла без форс-мажоров
Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с Каллумом Смитом.
«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит
Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.