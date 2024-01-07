Артур Бетербиев — Каллум Смит: наш боксёр сотворит очередной шикарный нокаут? LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада) пройдёт большой боксёрский вечер. В главном поединке вечера примет участие непобеждённый российский боксёр с канадским паспортом Артур Бетербиев. Уроженец Хасавюрта имеет профессиональный рекорд 19-0, завершив все бои досрочно. Соперником Бетербиева станет англичанин Каллум Смит (29-1). Британец попытается отобрать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Артуру.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

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