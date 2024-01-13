«Величайший боец всех времён убегает от драк». Куда пропал Джонс

Джон Джонс – один из самых легендарных бойцов в истории UFC. И сейчас все с нетерпением ждут его возвращения в октагон. Американец получил очень серьёзное повреждение, поэтому не смог провести поединок со Стипе Миочичем. Стоит отметить, что Джонс остался чемпионом организации, а Сергей Павлович и Том Аспиналл были вынуждены сражаться лишь за временный пояс. А британец даже начал нападать на Джона. Но Костяной не был бы сам собой, если бы не отвечал на эти атаки колко и остро.

Началось всё с того, что Аспиналл предложил UFC лишить Джонса чемпионского пояса. Британца можно понять – он стал обладателем временного титула, но теперь вынужден будет ждать очень долго. Даже после возвращения Джон, скорее всего, подерётся с Миочичем. А Тому придётся рисковать и биться с соперниками, которые вряд ли смогут что-то предложить ему в плане дальнейшего продвижения. Можно и потерять временный пояс, что существенно затруднит дальнейшую карьеру бойца и снизит шансы получить поединок с Костяным.

Но Джонс очень быстро погасил пыл оппонента. Причём сделал это очень резко и даже жёстко: «Всего четыре узнаваемых соперника, а уже считает себя королём Англии. И вправду забавно. О тебе и твоих позорных призывах будут слагать легенды. Это так не работает. Я был чемпионом, когда мне было 23 года. Нельзя в 30 лет притворяться, будто преследовал меня всю свою жизнь. Я понятия не имею, что за поединки составляют 90% его резюме».

Аспиналл действительно хочет получить поединок с Джонсом. И он постарается сделать всё, чтобы буквально вынудить Джона принять этот бой. Но самому чемпиону он вряд ли нужен. Молодой оппонент на самом ходу, только-только уничтожил Павловича и выглядит очень мощно. И попасть под него на финишной прямой карьеры – не самый желаемый вариант развития событий. Особенно на контрасте с потенциальным поединком со Стипе Миочичем, который выйдет в клетку после очень долгого простоя.

Задаются Джонсу вопросы и о потенциальном поединке с Сергеем Павловичем. Причём многие упрекают Джона в том, что он сознательно избегал российского нокаутёра на протяжении длительного времени. Но и тут у Костяного нашёлся мощный ответ.

Джон Джонс чемпион UFC в тяжёлом весе «Да, я просто в ужасе. Независимо от того, кто выиграл бы этот временный пояс, повествование всё равно было бы тем же. Величайший боец всех времён уже состарился и убегает от драк. 36-летний пожизненный чемпион начинает подумывать о завершении карьеры. Ну не цыплёнок ли!»

Джонс действительно не горит желанием сражаться с молодыми оппонентами, которые находятся на ходу, это стоит признавать. Ему намного выгоднее провести денежный поединок с Миочичем, а затем спокойно завершить карьеру. Но такие выпады вполне могут задеть Джона, который за словом в карман не лезет. И тогда поединки с Аспиналлом или Павловичем вполне могут стать реальностью.