Немкову пора в UFC. Российский чемпион тратит время, выжидая призрачный бой с Нганну

В июне прошлого года российский боец Bellator Вадим Немков провёл очередную успешную защиту титула чемпиона в полутяжёлой весовой категории, выиграв у ветерана Йоэля Ромеро. Немного погодя россиянин объявил, что переходит в тяжёлый вес, так как ему стало сложно укладываться в лимит полутяжёлого дивизиона.

Ожидалось, что Немков после того, как поднялся в весе, сможет оспорить пояс с Райаном Бейдером. У этого противостояния были хорошие перспективы. Во-первых, Вадим уже побеждал американца в титульном бою в полутяжёлом весе. Во-вторых, он мог отомстить за поражение Фёдора Емельяненко, который был нокаутирован Бейдером. Однако всё это сейчас зависло и во многом из-за того, что Bellator в конце 2023 года был выкуплен PFL.

Вадим Немков Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Конкретно для Немкова тут, как кажется, есть две стороны медали. На сегодняшний день PFL активно развивается как вторая лига мира, и у них в тяжеловесах есть Фрэнсис Нганну. Как ни крути, это одна из главных звёзд мира в тяжёлом весе, и в промоушене уже заявляли, что камерунец вернётся к выступлениям по правилам ММА в этом году. Так что это, казалось бы, отличная возможность встретиться с Нганну и повысить собственную узнаваемость. С этой точки зрения вариант очень выгоден для Немкова.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Однако есть и другая сторона. Нганну, который неоднократно заявлял, что вернётся в клетку в начале 2024 года, но в итоге был анонсирован его бой в боксе. Есть ли вообще гарантия того, что Фрэнсис действительно собирается выступать в смешанных единоборствах? И если всё же да, тогда сколько его ждать, есть ли столько времени у Немкова?

Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Фёдор Емельяненко сообщил, что сейчас у Вадима уже есть соперник на февраль: «Вадим Немков в полутяжёлом весе победил всех, кого было можно – он номер один в этом весе, и сейчас он перешёл в тяжёлый вес. Нам соперник известен, мы готовимся к нему. Назвать его имя я не могу – это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля».

Надо сказать, что в эту дату планируется провести первый турнир, на котором чемпионы Bellator встретятся с чемпионами PFL. Учитывая, что Немков категорически против возвращения в полутяжёлый вес, за титул он биться не будет. Там должны встретиться Райан Бейдер и Ренан Феррейра. Вадиму же предстоит некий промежуточный бой, по итогам которого он, возможно, получит титульный шанс.

Ситуация будет очень странной. Непонятно, будет ли участвовать Немков в Гран-при Bellator или Гран-при PFL, с каким именно чемпионом он сразится. Объединение двух промоушенов пока оставляет слишком много вопросов, а на их решение у Вадима не так много времени. Пока, как говорит сам россиянин в интервью Sport24, по Нганну есть только предположения: «Я так понимаю, у PFL уже есть понимание по поводу Нганну. Мне никто ничего не говорил, но у меня мнение такое: сначала дерусь с одним соперником, потом там есть ещё одна пара, и победителей наших пар сведут между собой. А уже победитель, грубо говоря, «четвёрки» подерётся с Нганну. Но, повторюсь, это просто предположение — ничего официально не сообщали».

Лучшим вариантом для Немкова многие по-прежнему считают переход в UFC. Камил Гаджиев утверждает, что, не будучи в лучшем промоушене мира, сложно претендовать на реальное величие. Вадим уже всё доказал в Bellator, в PFL, при всём уважении, нет такой же конкуренции, как в UFC. Там в тяжеловесах он может встретиться с Жаилтоном Алмейдой, Томом Аспиналлом, Сирилем Ганом, не говоря уже о российских бойцах Сергее Павловиче и Александре Волкове. Все эти ребята спокойно могли бы быть чемпионами и в Bellator, и в PFL.

Немкову 31 год, по сути, у него не так много времени в профессиональной карьере, особенно учитывая наличие травм и других проблем со здоровьем. Важно пойти на решительный шаг в сторону лучшего ММА-промоушена и закрепить собственное наследие. Это точно лучше, чем ждать, пока Нганну не соизволит вернуться в клетку.