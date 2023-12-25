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PFL бросила вызов UFC, популярность UFC, величайшие бойцы ММА, PFL поглотила Bellator

«На вас никто не смотрит!» Неужели бойцы, выступающие не в UFC, тратят карьеры впустую?
Виталий Весёлый
Неужели бойцы вне UFC тратят карьеры впустую?
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В мире больше сотни ММА-промоушенов, но превзойти UFC не под силу никому.

Давайте будем откровенны, всех бойцов, которые добиваются успеха, рано или поздно начинают сватать в UFC. Так было с Фёдором Емельяненко, Вадимом Немковым и многими другими топами. А главное, сами бойцы других лиг, как правило, вовсе не против такой возможности. И лишь стечение обстоятельств приводит к тому, что смена промоушена не представляется возможной.

Но зачем вообще что-то менять? Ведь платить в других лигах отдельным бойцам могут даже больше. Всё дело в популярности детища Даны Уайта. Именно с такой позицией недавно выступил Джо Роган. По мнению заслуженного комментатора, бойцы, которые выступают не в UFC, тратят свои карьеры впустую, так как за ними попросту никто не следит – все взоры обращены в сторону UFC.

«Не хочу проявить неуважение к другим организациям. Там тоже есть очень хорошие бойцы, но мне часто кажется, что они тратят свои карьеры впустую. Потому что я вижу этих элитных бойцов, которые сражаются в Bellator или PFL, и говорю: «Эй, ребята, на вас никто не смотрит». А если ты чемпион UFC, то ты первый», — заявил недавно Роган, отстаивая своё мнение.

С Роганом можно согласиться, а можно и попытаться возразить. Для начала пойдём от противного. Всё-таки этот ведущий работает на UFC и может быть не совсем объективен.

Слова про карьеры бойцов воспринимаются наиболее остро. Нужно понимать, что лига, где спортсмены выступают, действительно важна, но многое в плане наследия зависит и от самих спортсменов. Фёдор Емельяненко в UFC не выступал, но можно ли сказать, что он потратил свою карьеру впустую? Ни в коем случае!

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Сами же промоушены на месте сейчас отнюдь не сидят. И если в UFC всё более-менее стабильно, то другие спортивные организации предпринимают различные ходы. На ум сразу приходит недавняя сделка, которую провернула Professional Fighters League (PFL). Речь о поглощении Bellator. Слухи об этом фигурировали долгое время, но официально о событии объявили в конце ноября. По итогам соглашения, которое какими только эпитетами не называли (эпохальное, грандиозное, колоссальное – и дальше в таком роде) Bellator станет частью PFL, но продолжит функционировать и проводить турниры под своей эгидой.

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Величие сделке придают условия, которые были согласованы при её заключении. А это:

  1. масштабный турнир «Чемпионы против чемпионов», в рамках которого обладатели титулов Bellator сразятся с победителями Гран-при PFL;
  2. возможность бойцов проводить боксёрские поединки (Фрэнсису Нганну уже сразился с Тайсоном Фьюри, а разговоры об этом противостоянии продолжают звучать и сейчас);
  3. знаменитый блогер Джейк Пол должен провести дебютный бой по правилам смешанных единоборств;
  4. создание дивизиона Super Fight, в котором бойцы будут получать 50% от PPV-дохода;
  5. приглашение деятелей из поп-культуры.

Можно было бы привести и некоторые другие пункты, но уже эти пять явно говорят в пользу того, что PFL намерена всерьёз повысить узнаваемость и интерес к себе посредством привлечения новых зрителей.

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Кажется, всё совсем неплохо. Но представим, что на это ответил бы Роган. А Джо наверняка обратился бы к цифрам, которые, как известно, не лгут. Если взять топ-10 боёв с точки зрения Pay Per View (системы оплаты спортивных трансляций), то выяснится, что первые два места занимают боксёрские поединки (Флойд Мейвезер – Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор), а топ-3 замыкает знаменитое противостояние Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, которое проходило в рамках UFC. В общей же сложности в топ-10 входят пять боёв UFC и пять боксёрских поединков. Месту схваткам из других лиг в этом рейтинге не нашлось. Более того, не нашлось места боям из какой-то лиги, помимо UFC или бокса, ни в топ-20, ни в топ-30, ни даже в топ-100 или топ-200. Разница пугающая – самый продаваемый бой Bellator (Мухаммеда Лаваля и Куинтона «Рэмпейджа» Джексона) собрал 100 тыс. продаж. Поединок Хабиба и Макгрегора – 2,4 млн.

Можно также посмотреть на списки лучших бойцов по версиям одних из самых авторитетных ресурсов, освещающих ММА: MMAJunkie, Sherdog и ESPN. Так вот в списке 10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории у ESPN вообще сплошь представители промоушена Уайта, а у первых двух лишь один боец не из UFC: у MMAJunkie это Деметриус Джонсон (ONE Championship), а у Sherdog – Патрисиу Фрейре (Bellator).

Конечно, в первую очередь лига – это бойцы, которые в ней выступают. Но не стоит забывать и о фигурах, работающих на «вторых» ролях для её процветания. Маркетинг, медперсонал, ринг-анонсеры, те же комментаторы. Тут как раз можно вспомнить самого Рогана. Джо не просто комментатор. Это человек, который хлёстко высказывается об актуальных проблемах, умело критикует и то и дело встречается со звёздами, ведущими политиками и бизнесменами. Роган имеет аудиторию, которая отнюдь не ограничивается одними только любителями спорта, а его подкасты слушают миллионы пользователей. И этот человек работает не в PFL, не в Bellator и не в ONE, а именно в UFC!

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Кто-то может упомянуть Фрэнсиса Нганну, о котором уже говорилось выше, как яркого бойца, который покинул UFC. Но давайте откровенно, Нганну уходил в PFL не за славой (её он получил как раз в UFC), а во многом из-за денег. Фрэнсис долго тянул, пытаясь договориться. Но не срослось, и франко-камерунская звезда решил начать новую главу. Из UFC в PFL недавно отправился и яркий боец Дерек Брансон. Но опять же – какой бы ни была причина смены лиги, стоит держать в уме, что в промоушене Даны Уайта Брансон дрался более 10 лет. Огромный срок, на которые пришлись лучшие годы спортсмена. Сейчас Дереку 39. Сумеет ли он выдавать такие же яркие представления, как и раньше… вопрос риторический.

Можно поглубже копнуть тему денежного вопроса. Тот же Джейк Пол неустанно критикует UFC за заниженные, по его мнению, оклады. Но, во-первых, с Полом согласны не все. А во-вторых, UFC – это как прославленный авторитетный режиссёр, попасть к которому мечтают начинающие актёры. Стоит у него засветиться, и карьера пойдёт в гору. Так же и в случае с бойцами. При этом нужно понимать, что другие лиги повышают гонорары во многом именно из-за UFC – чтобы как-то в выгодном свете противостоять этому монстру.

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Сможет ли какая-то лига в ближайшее время обогнать UFC? Едва ли. Уайт с командой не только имеет в распоряжении классных бойцов, но и умело ими управляет, словно шахматист фигурами. Чтобы бросить вызов этой системе, нужно нечто большее, чем подписание экс-бойцов самого UFC. Нынешний шаг PFL – отличное начало. Но назвать его шахом для UFC или тем более матом никак нельзя.

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