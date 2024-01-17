«Я жил как зверь». Неожиданные признания Фёдора Емельяненко

Фёдор Емельяненко завершил карьеру почти год назад, но продолжает находиться в центре внимания. Он заявил о желании попробовать свои силы в боксе, поэтому практически все с нетерпением ждут громкий анонс. Кроме того, Последний Император активно ведёт общественную деятельность. Фёдор посетил Екатеринбург и провёл встречу с молодёжью в Храме на Крови. Она получилась очень богатой на неожиданные признания от Емельяненко. Позже у РИА «Новый день» появилось видео с репликами легендарного бойца.

Сперва Фёдор рассказал о том, как именно появилось прозвище Последний Император. И напомнил, что сам не раз высказывался против него: «Отношусь я к этому не очень хорошо, это неправильно. Я об этом неоднократно говорил. Это прозвище дали мне в Японии, когда я начал выступать. Так и разлетелось. Я неоднократно японцам об этом говорил. Но они не слушали и продолжали, приклеилось. Поэтому иду с этим по жизни».

Затем Емельяненко рассказал о своём отношении к трэш-току и подобному «обмену любезностями»: «Вам приятно будет, если о вас будут говорить неприятные слова? Нет. Поэтому не нужно поступать так по отношению к другим. Если по отношению к вам происходит какое-то зло, лучше его замкнуть на себе. Я так понимаю. Лучше промолчать, и на этом всё закончится, чем дать повод зацепиться за что-то, пойдёт перебранка словесная, дальше негатив, злоба, ненависть друг к другу, а всё это сейчас ещё и печатается, ещё там комментарии, а в комментариях люди берут на себя страшные грехи. Поэтому лучше всё это исключить, замкнуть на себе. Даже если по отношению к вам будет несправедливость, если что-то про вас наговорили – лучше промолчать. Если по отношению к вашему ближнему – это уже другое».

А ещё Фёдор неожиданно решил развеять миф о своей скромности. И выдал довольно неожиданную реплику на этот счёт: «Вы меня плохо знаете. Иногда моя жена от меня мучится. Я грешный человек, меня тщеславие щекочет постоянно. Поэтому себя всегда за шнурки ловишь сверху и на землю опускаешь. И говоришь: «Я такой же, как и все люди, — не больше и не меньше: две руки, две ноги, одна голова». У меня страстей побольше, чем у многих».

А ещё Емельяненко порассуждал о том, что жизнь спортсмена чаще всего проходит два этапа. И после побед наступают поражения: «Я, наверное, ждал второго этапа. Когда победы – есть страх проиграть. Я всегда понимал, что в ринг или на ковёр выходят два спортсмена, а победителем уходит один. Поэтому всегда был готов. И когда это случилось, у меня, честно сказать, упал камень с души. Потому что мне уже разные вещи писали: «Фёдор, вы бог ММА!». Ну, всякие глупости. Я такой же человек. Я проиграл, и слава богу. Надо сделать выводы и идти вперёд».

Фёдор по-прежнему находится в прекрасном физическом состоянии. Но решил немного поностальгировать по старым временам: «Хочется вспомнить старого друга. Он мне всегда говорил: «Знаешь, когда наступает старость? Когда начинаешь болтать: «Я когда-то делал, я когда-то мог». Это иногда даже кажется неправдоподобно. И я вот с ребятами из своей команды разговариваю, а я до сих пор в строю, бодаюсь с ними. Я говорю им: «Одно время я мог как в кино про ниндзя и восточные единоборства, мог весь зал фляком перепрыгнуть». А они так на меня косятся и думают: «Прибрёхивает».

А закончил Фёдор очень красивой фразой, которая, совершенно точно, надолго запомнится всем его фанатам: «С высоты лет могу пожелать не повторять моих ошибок. Я жил как зверь, но обрёл Христа. Я изменил свою жизнь. Я наделал много ошибок, за которые мне стыдно. Но я их исповедовал, стараюсь исправиться. Не наделайте ошибок. Много соблазнов сейчас, телефонов, гаджетов – всё в свободном доступе. Откроешь интернет и натыкаешься на гадость. Не запачкайтесь, сложно потом от этого отмыться».