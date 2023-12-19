Фёдор не стал величайшим из-за возвращения. Главная ошибка в карьере Емельяненко

В 2012 году Фёдор Емельяненко выступил на турнире М-1 и в привычном стиле нокаутировал бразильского тяжеловеса Педро Риззо уже на второй минуте поединка. После этого россиянин взял слово: «Каждый раз я обещал жене, что этот бой станет для меня последним, но каждый раз мне приходилось её обманывать. На этот раз я правда решил остановиться. Считаю, что мне пора уходить. Я провёл большую часть своей жизни на ринге — теперь пора проводить время с семьёй».

Новость немного шокировала мир единоборств, но, откровенно говоря, логика в этом была. В UFC, который тогда набирал обороты, Фёдор не подписался, а в 36 лет было уже сложнее рассчитывать на покорение новых вершин. Кроме того, сам Емельяненко отмечал, что его пик пришёлся на 25-30 лет. Как правило, тяжеловесы начинают раскрываться к 30 годам, но Последний Император был не самым типичным представителем этой весовой категории. Три поражения подряд от Фабрисиу Вердума, Антониу Силвы и Дэна Хендерсона ясно дали понять, что Фёдору уже пора. Неудача в бою с Хендерсоном, который пришёл из среднего веса, должна была подвести черту.

Емельяненко сменил перчатки ММА на деловой костюм, работал над развитием смешанных единоборств в России и помогал министру спорта Виталию Мутко. Однако запал ещё остался, и в середине 2015 года на официальном сайте Союза ММА России появилось официальное объявление о возвращении Последнего Императора: «Чувствую, что пришло время вернуться на ринг. Я смог восстановиться, подлечить старые травмы. Недавно приступил к интенсивным тренировкам, мы собрали команду разносторонних тренеров и спортсменов, которые будут мне помогать в тренировочном процессе».

Пока болельщики гадали, где будет выступать Емельяненко, он спокойно готовился и не отвечал на предположения. Как показало время, многие угадали с тем, что Фёдор выступит в привычной для себя Японии. Там начинал свой путь новый промоушен Rizin FF, который возглавлял экс-президент Pride Нобуюки Сакакибара. У него были отличные отношения с российским бойцом, и именно это стало решающим фактором при выборе. Фёдору подобрали «лучшего тяжеловеса в истории Индии» Джайдипа Сингха в соперники и раскрутили турнир новой организации через громкий камбэк великого бойца. Возвращение получилось эффектным, бой продлился всего три минуты, и Емельяненко нокаутировал оппонента. Такая победа стала хорошим заявлением для легендарного спортсмена, а также отличной рекламой для Rizin FF. Во многом благодаря Фёдору промоушен получил хороший толчок с точки зрения медийности и прекрасно существует по сей день. Кто знает, было бы это так, не пригласи японцы Емельяненко.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

В дальнейшем у Фёдора был очень спорный победный бой с Фабио Мальдонадо, результат которого даже пытались оспорить. А затем наступил довольно противоречивый период в Bellator. Многие задавались вопросом, ради чего вернулся Емельяненко — ради денег, славы, наследия, просто желания драться? Вопросы были, потому что победы добывались Фёдором на старом багаже, а сам он выглядел немного потухшим. Версия с деньгами правдоподобна хотя бы потому, что в Японии в своё время Последний Император получал весьма неплохо. По данным MMA News, с учётом различных бонусов россиянин зарабатывал порядка $ 1 млн за бой.

В Bellator ни один бой Емельяненко не зашёл дальше первого раунда. Либо он выходил и успевал попасть первым, либо пропускал сам и падал в нокаут. Тактической подготовки либо не было, либо сам Фёдор не считал это нужным. Бóльшую часть карьеры он просто шёл крушить соперников, а с возрастом не смог (не захотел?) перестроиться, чтобы учесть собственные слабые стороны. Тренеры отмечали, что Емельяненко не всегда выполнял установку.

Причины спада Фёдора никто точно назвать не сможет. Вероятно, трёхлетний простой усугубил положение. Выше упоминалось, что он оказался на пике формы раньше большинства тяжеловесов. Во многом потому, что ставил на скорость, а она с возрастом пропадает. Разумеется, россиянин на этом фоне начал сдавать, по нему банально проще было попадать. Но он продолжал в себя верить. Впрочем, ближе к закату карьеры Емельяненко отмечал, что уже не тот: «Чувствуется возраст – проседаю по физической силе и чувствую, что я уже далеко не тот Фёдор, которым был прежде. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас, наверное, половина или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет».

На своём пике Емельяненко был величайшим тяжеловесом мира. Он мог сохранить это величие и после закрытия Pride, но бросился в погоню за разными соперниками в разных лигах, испортил рекорд, и его достижения банально размылись на этом фоне. Поражения, спорные бои и просто поединки, где мы видели «не того Фёдора», привели к сомнениям в достижениях россиянина. А ведь он мог быть безоговорочно величайшим бойцом в истории ММА.