UFC 300 будет провальным. На главный турнир десятилетия не могут набрать звёзд

14 апреля UFC готовит крупнейший турнир десятилетия. Ожидания от юбилейного UFC 300 и без того были высокие, но потом их подогрел ещё и Дана Уайт: «UFC 300 — это нечто большее, чем просто турнир. Но можешь быть уверен, что во время первого же поединка на этом турнире, который состоится в рамках предварительных боев, ты вскочишь и прокричишь: «С ума сойти! Это что, первый бой в турнире?! Эти двое должны быть в основном карде!» Вот насколько будет крут UFC 300».

Поначалу было много разговоров о том, что хедлайнером ивента станет Конор Макгрегор, которые возвращается спустя почти три года. Но ирландец от этого открестился, анонсировав свой бой с Майклом Чендлером на Международной неделе боёв в июне. Таким образом, вариант с Ноториусом в качестве главного события UFC 300 отпал.

Следом окончательно стало ясно, что ещё одна крупная звезда промоушена Джон Джонс тоже никак не попадает на данный турнир. Его участие и до того было под большим сомнением из-за травмы, а тут он провёл ещё одну операцию на локте и ни при каких обстоятельствах не станет участником юбилейного турнира. В своё время Джон пролетел и мимо UFC 200.

Джон Джонс Фото: Chris Graythen/Getty Images

Таким образом, две главные звезды организации уже не смогут возглавить турнир, а есть ли другие бойцы-чемпионы, сопоставимые с ними по масштабу личности? В теории и с натяжкой это Ислам Махачев, так как его можно представить в качестве лучшего бойца мира, первого номера pound-for-pound, но россиянин не попадает на турнир из-за его сроков. Рамадан завершится буквально за пять-шесть дней до ивента, то есть пройти полноценную подготовку будет невозможно.

Сейчас в карде UFC уже есть несколько больших имён, одних только бывших чемпионов там уже семь, если считать временный пояс Гэтжи. Будет женский титульный бой в минимальном весе, бой за пояс BMF, претендентский поединок в лёгком весе, дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе. По-настоящему ярких столкновений на турнире достаточно, но ему не хватает украшения в виде звезды.

Безусловно, промоушен может перекрыть это несколькими титульными боями. Например, Леон Эдвардс и Белал Мухаммад могут подраться на этом же турнире, но те ли они бойцы, которые должны возглавить турнир подобного масштаба. При всём уважении к ним — нет.

Сейчас есть разговоры об Алексе Перейре. Бразилец — чемпион в двух весовых категориях и может стать заплаткой для этого турнира. Но есть трудности с соперником. Исраэль Адесанья вроде намекает на скорое возвращение, но по поводу Перейры отмалчивается, а трилогия имеет все шансы стать очень яркой, Джамал Хилл не успевает восстановиться к турниру, а Магомед Анкалаев сейчас Алекса не интересует, к тому же и на него, как на Махачева, может повлиять Рамадан.

Алекс Перейра Фото: Sarah Stier/Getty Images

Другой вариант — бой Исраэля Адесаньи с победителем противостояния Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, которое пройдёт на первом номерном турнире года. Иззи будет на ивенте и, возможно, даже проведёт стердаун с победителем. В целом бои с участием Адесаньи хорошо продаются, но его последнее выступление получилось разочаровывающим, а текущая форма вызывает вопросы. Точно ли это тот бой, который украсит самый крупный турнир последних лет? Во всяком случае каким его заявляют.

Пока UFC 300 вызывает некоторые вопросы. Кард UFC 299 на сегодня выглядит как минимум не менее насыщенным, а это ведь не юбилейный турнир, ожидания от которого подогревает глава промоушена. Руководству лиги пора определяться с тем, кто ещё заработает право засветиться на топ-ивенте.