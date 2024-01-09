Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант российского чемпиона

В октябре прошлого года Ислам Махачев успешно провёл вторую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе. Россиянин во второй раз встретился с Алексом Волкановски и на этот раз нокаутировал австралийца в первом раунде.

Сразу после победы Ислам обозначил намерения предельно ясно. Он сообщил, что готов вернуться в октагон в первом квартале 2024 года, особенно его привлекала возможность выступить в начале марта. Причём Махачев был готов либо защищать свой пояс, либо идти за титулом в полусреднем весе. Российский боец даже приехал на турнир UFC 296, где Леон Эдвардс встречался с Колби Ковингтоном.

Определённости с соперником и датой не было, Махачев говорил об этом ещё в октябре: «Кто следующий? Я уже говорил, что у меня есть два готовых претендента — Гэтжи и Оливейра. Думаю, их можно свести и поставить против меня реального претендента. Если я побью следующим кого-то из них, то второй будет ждать. Это как-то не стыкуется. Надо определить настоящего претендента. Когда хочу вернуться? Как только, так сразу. Следующий турнир, когда можно было бы выступить до Рамадана, пройдёт в марте. Посмотрим».

Подобные сообщения для руководства промоушена поступали от Махачева буквально каждый месяц, он раз за разом пытался напомнить о себе и обозначал желание провести бой в начале весны. В ноябре Ислам стал гостем программы на «Матч ТВ» и поделился планами провести три боя в 2024 году: «Уже сообщил UFC, что я готов драться до Рамадана. Хотел бы успеть провести три поединка в 2024 году. Буду тренироваться по мере возможностей, постоянно держать себя в форме и ждать звонка от руководства».

В начале декабря чемпион посетил боксёрский турнир и там чётко обозначил, что готов провести бой с Джастином Гэтжи на UFC 299: «Честно, я уже говорил, у меня нет большого интереса проводить реванши. Нужно добавлять в послужной список новые имена. Есть Гэтжи, который заслужил бой. С ним было бы интереснее. Когда возможен бой? Думаю, в марте. Скорее всего, в Майами на номерном турнире».

Спустя ещё две недели менеджер Ислама Ризван Магомедов заявил, что его подпечный нацеливается на 9 марта и ждёт, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Сам Махачев за пару дней до Нового года отметился постом в социальных сетях: «Я буду готов разгромить кого-нибудь в марте или увидимся после Рамадана».

Как видно, желания биться у россиянина хоть отбавляй и нет предпочтений по сопернику. Не получилось с Эдвардсом? Давайте легковеса. На данный момент в топ-5 лёгкого веса без боя остаётся только Джастин Гэтжи. Оливейра сойдётся с Царукяном, Порье — с Сен-Дени, Чендлер — с Макгрегором. То есть, по сути, есть всего один вариант — Гэтжи, который вроде как и заслужил титульный шанс, но вот бой почему-то не организовывают. Более того, судя по всему, Джастин вообще задвинут в сторонку, так как Дана Уайт заявил, что летом соперником Ислама станет победитель боя Оливейра — Царукян.

Кроме того, глава UFC вскользь упомянул, что Махачев восстанавливается от травмы. Но сам Ислам настойчиво требует бои, в целом ведёт довольно активный образ жизни, что заметно по социальным сетям, и не создаёт впечатление человека, который восстанавливается от травмы. Единственное повреждение, о котором было известно, — ушиб ноги после того самого хай-кика. Однако Махачев уже говорил, что нет ни перелома, ни чего-то серьёзного. Выходит, что в UFC просто заморозили российского чемпиона до лета?

Турнир UFC 299 в марте возглавит бой Шона О’Мэлли с Марлоном Верой. Понятно, что промоушен пытается сделать американца большой звездой и отдаёт ему большой турнир, где он будет главным хедлайнером, но точно ли это уместный размен, когда первый номер pound-for-pound простаивает без каких-либо серьёзных причин на это? Получается, что UFC впустую растрачивает талант Махачева и его карьеру, игнорируя желание чемпиона выступать.

Есть слухи о том, что Ислам возглавит турнир серии Fight Night в Саудовской Аравии в начале марта, но это будет совсем абсурдно и несерьёзно. Да, было немало случаев, когда титульные бои проводили не на номерных турнирах, но никогда официально лучший боец мира не отправлялся на мелкие ивенты.

Очень странное решение UFC заморозить бой Махачева до лета. Теперь три поединка за год ему точно не светит. В лучшем случае Ислам выступит в мае-июне, а потом точно должен стать хедлайнером традиционного осеннего турнира в Абу-Даби.